〈婚姻幸福學〉繼母親職教養困難 後悔再婚決定太快

2017-01-15

文／諮商心理師 張璇

Q：

本來對第二次婚姻有很高的期待，希望一切重新開始，誰知才新婚沒多久，就為孩子們的事情煩心不已。我跟先生在上一段婚姻中各有小孩，他的一兒一女都已經上小學，我的女兒才3歲，剛結婚兩家人要住在一起，光是為了怎麼分配房間就搞不定，原本說好他自己看他孩子的功課，後來都變成我的事（他常加班到很晚），我們常為了管教問題爭吵，他的孩子不是很好管，也不太聽我的話，讓我覺得好失望，也覺得對不起女兒，因為家裡的氣氛很不好，她得到我的照顧比以前更少。先生說他是真心愛我，但我感受不到，覺得他只是想找個人照顧他的兒女。很多事我都放在心裡，沒有跟家人朋友說，不想讓他們為我擔心，有點後悔第二段婚姻決定得太快，負面的想法很多，請問如何改善呢？

A：

親職教養是繼親家庭問題中最具挑戰性的考驗。再婚是大人的決定，孩子們即使同意，卻不一定像你們這麼期待，家庭結構和生活型態的改變愈大（必須與不熟悉的繼親、新手足同住），他們的不安全感也愈強。專家們多建議繼父母角色最好像是朋友或諮詢者，而非管教者，在繼親和孩子建立良好關係之前，最好還是由生父母擔負起管教的責任，必要時再由繼親介入，比較不易引發孩子的情緒反抗。

看來妳很為女兒擔心，但讓孩子進入組合家庭不一定不好，已有不少學者提出優勢觀點，強調繼親家庭環境的社交與情感的複雜性，可以讓孩子學習面對不斷變化的複雜世界，繼父母所提供的生活資源也可拓寬他們的視野和增強適應能力。

眼前最重要的，是妳和先生需要有更穩固的婚姻關係，和討論出一致的教養方式，以避免讓孩子在你們的教養差異之間遊走。或許他的兒女一時還無法馬上接納妳，雙方對於孩子們的管教風格也還很混亂，每位家庭成員都在經歷改變中的震盪，但這些震盪終會慢慢平緩，若常看到你們之間有親密、尊重和開放性的溝通，他們對於新家庭也會更有歸屬感和信心。（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）