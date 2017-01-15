〈幸福診療室〉愛 在怒氣中迷失
文／諮商心理師 黃之盈
「老公，就跟你說過，碗的背面也要洗，到底我要說幾次你才會聽懂啊？」太太看到剛洗完的碗盤背後還有汙垢，立刻不耐煩地抱怨著，「這樣我還得重洗一遍，你為甚麼不能一次做好呢？」太太捲起袖子，拿著菜瓜布倒入洗碗精，把碗盤重新丟進水槽，廚房開始傳來陣陣的洗碗聲，聽得先生好不煩心！
「妳這麼愛洗，以後都給妳洗，妳洗最乾淨！」先生走到廚房門口，趁著水聲，丟下這幾句。
「你說甚麼，給我再說一次！」太太關上水龍頭，朝廚房門口怒瞪！
「告訴妳，妳休想兇我！上次妳說我沒用，我已經很不滿了！怎樣？你以為我洗碗洗爽的？水費白花、浪費洗碗精、被妳罵我樂在其中嗎？」
「你是在怪我嗎？明明就是你洗不乾淨欸，你如果洗乾淨了，還需要我費力嗎？」
「對，我很爛，我是爛人，妳最棒，妳最會洗碗！」先生賭氣地罵著，感覺時空似乎飄離現在，過去那些被太太挑剔的一時半刻浮現腦海，一次總清算。
「這跟爛人有甚麼關係？你到底在說甚麼啊？」太太氣炸了，爭執的焦點完全模糊了！
累積不滿關係變緊繃 大爆發導致更多誤解
很多人在親密關係中，因為不想當壞人，所以都把不高興藏在心裡、記在心底，變成愛記仇的人！在日常生活中的點點滴滴裡，有許多希望對方改變卻說不出口的事，於是將這些對對方的不滿意，在一次爭吵中充分爆發，結果不但嚇到對方，自己也變了一個樣，而導致對方更多的誤解。
和最愛的人起衝突其實是我們最不願意的傷痛，畢竟，每天和對方一起生活共處，理當是最懂彼此的人，可怎麼在關鍵的時刻拖拉不做，或者做一半擺爛讓你去收拾善後？這讓我們心裡很不平，而這些不平累積下來後，忍不住化為傷人的言語爆發出來，結果反而也讓自己變得面目可憎啊！
激動情緒降低判斷力 暫停分開冷靜再溝通
美國臨床心理學家蘇珊海特勒（Susan Heitler）在《愛就是要彼此珍惜》一書中提到，心理學研究實證，當人的心跳比平常高出10次以上的時候，我們的思考、判斷與解決問題的能力就會顯著降低。為了保護親密關係不受到無謂的傷害，兩人之中必須有一人像籃球裁判般先出聲喊停，並同意分開半小時以上。
當情緒氾濫的時候，人會變得激動、不斷重複同一件事情、音量變大，語氣變強硬、情緒起伏的強度變大等，這些都是破壞關係前的徵兆，必須先喊暫停，且讓雙方離開現場，各自做一些喜歡的事情來安撫自己的情緒，再把剛剛的事件記下來，釐清自己的感受，以及自己可以改變的地方。
如果安撫後還無法做到這點，就先進行一些日常的活動像是洗碗、做飯、好好睡一覺，等休息夠了，雙方的情緒也都冷靜下來之後，再將問題談開，且談完後不可以給予負面的批評、不可以用力關門、不可以禁止對方離開或緊追問題不放等，將對事不對人的氛圍營造出來，再好好對談。
認真做好愛的功課 正確傳達彼此的心聲
有時候，我們對對方生氣，其實也是對自己生氣，當我們將怒氣直指對方的時候，一副「要不是你先……我怎麼會……」這樣的糾纏和爭輸贏的心境，常常讓彼此都很挫折，因而把彼此推得更遠。
生活中有太多瑣事會讓愛迷路，找不回來，所以我們有更多「愛的功課」要做，像是了解自己的底線、搞清楚怎樣溝通才不至於傷害對方、自己的地雷有哪些、對方介意的點是甚麼等，這些都是「愛的功課」中必須要顧慮和學習的。當我們開始煩躁時，記得，除了改變現況之外，更必須顧及對方的心境和脾氣，理性且有脈絡地表達自己的心情，才有機會將這份理解，正確傳達到對方心裡！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀
- 旅展禮券體檢 市府經驗輸出至台南
- 《健康聚寶盆》「有聽沒有到」 銀髮族「老年性重聽」
- 「飛機著火了」 賭王兒以色列搭機驚魂
- 自由廣場》論文升等評鑑機制 把大學教授的價值單一化了
- 隨行側記》蔡英文提小故事 拉近元首距離
- 新力公開賽》 J.湯瑪斯36洞123桿 創美巡新低
- 阿飛好「薪」情 球具照用二手貨
- 韓女大生雙雙昏迷 原來運將給她們喝這個…
- 蔡總統訪推特 合影史上最大咖自拍照
- 美濃花海縮水 杉林5花區迎賓
- 南向生力軍 新住民子女海外培力
- 富邦明開訓 估年前「薪」定
- 機械油抹包子 新北5校去年曾進貨
- 《台粉怒了》潤娥爆代簽 主辦說法兜不攏
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai signals shift in approach to allies
- 清大型廢棄物 吉安鄉、花蓮市3件內免費
- 星期專論》改革不能愈改愈亂！
- 「打出50萬價值」大王超越大王？
- 黃之鋒再來訪 平安入境
- 郭彥甫大街賣年貨 叫不出來
- 備役上將嚴德發 將任國安會諮委
- 國內首本漂浮生物圖鑑 超新奇！海蛞蝓像空拍機
- 5綠委想選市長 陳菊︰競爭別鬥爭
- 移民船利比亞外海翻覆 至少8死近百失蹤
- 方法正確、跑前熱身 慢慢跑出健康
- 《中英對照讀新聞》Private education expenditure soars amid low consumer spending 南韓消費者支出低迷，私人教育開銷卻暴增
- 澳網明開打 費爸復出搶勝
- 六房媽過爐 登錄雲林縣民俗授證
- 市區公車8公里買1送1 台一線先試辦
- 松山高中撈過界 買氣強壓地頭蛇
- 高田被罰10億美元 飛雅特、雷諾遭調查
- 劍道故事館揭牌 見證徐家班榮耀
- 大選不做民調 法大報投入深度報導
- 客滿沒設看板 大溪老城區停車場惹怨
- 10年不見因「猿」際會 杉山教練等英傑
- 機捷新北產業園區站 停車、標示不足
- 白狼之子今明中國返台 檢將傳訊
- 迪化年貨街開鑼 好買也好看
標題：〈幸福診療室〉愛 在怒氣中迷失
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email