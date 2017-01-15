〈幸福診療室〉愛 在怒氣中迷失

2017-01-15

文／諮商心理師 黃之盈

「老公，就跟你說過，碗的背面也要洗，到底我要說幾次你才會聽懂啊？」太太看到剛洗完的碗盤背後還有汙垢，立刻不耐煩地抱怨著，「這樣我還得重洗一遍，你為甚麼不能一次做好呢？」太太捲起袖子，拿著菜瓜布倒入洗碗精，把碗盤重新丟進水槽，廚房開始傳來陣陣的洗碗聲，聽得先生好不煩心！

「妳這麼愛洗，以後都給妳洗，妳洗最乾淨！」先生走到廚房門口，趁著水聲，丟下這幾句。

「你說甚麼，給我再說一次！」太太關上水龍頭，朝廚房門口怒瞪！

「告訴妳，妳休想兇我！上次妳說我沒用，我已經很不滿了！怎樣？你以為我洗碗洗爽的？水費白花、浪費洗碗精、被妳罵我樂在其中嗎？」

「你是在怪我嗎？明明就是你洗不乾淨欸，你如果洗乾淨了，還需要我費力嗎？」

「對，我很爛，我是爛人，妳最棒，妳最會洗碗！」先生賭氣地罵著，感覺時空似乎飄離現在，過去那些被太太挑剔的一時半刻浮現腦海，一次總清算。

「這跟爛人有甚麼關係？你到底在說甚麼啊？」太太氣炸了，爭執的焦點完全模糊了！

累積不滿關係變緊繃 大爆發導致更多誤解

很多人在親密關係中，因為不想當壞人，所以都把不高興藏在心裡、記在心底，變成愛記仇的人！在日常生活中的點點滴滴裡，有許多希望對方改變卻說不出口的事，於是將這些對對方的不滿意，在一次爭吵中充分爆發，結果不但嚇到對方，自己也變了一個樣，而導致對方更多的誤解。

和最愛的人起衝突其實是我們最不願意的傷痛，畢竟，每天和對方一起生活共處，理當是最懂彼此的人，可怎麼在關鍵的時刻拖拉不做，或者做一半擺爛讓你去收拾善後？這讓我們心裡很不平，而這些不平累積下來後，忍不住化為傷人的言語爆發出來，結果反而也讓自己變得面目可憎啊！

激動情緒降低判斷力 暫停分開冷靜再溝通

美國臨床心理學家蘇珊海特勒（Susan Heitler）在《愛就是要彼此珍惜》一書中提到，心理學研究實證，當人的心跳比平常高出10次以上的時候，我們的思考、判斷與解決問題的能力就會顯著降低。為了保護親密關係不受到無謂的傷害，兩人之中必須有一人像籃球裁判般先出聲喊停，並同意分開半小時以上。

當情緒氾濫的時候，人會變得激動、不斷重複同一件事情、音量變大，語氣變強硬、情緒起伏的強度變大等，這些都是破壞關係前的徵兆，必須先喊暫停，且讓雙方離開現場，各自做一些喜歡的事情來安撫自己的情緒，再把剛剛的事件記下來，釐清自己的感受，以及自己可以改變的地方。

如果安撫後還無法做到這點，就先進行一些日常的活動像是洗碗、做飯、好好睡一覺，等休息夠了，雙方的情緒也都冷靜下來之後，再將問題談開，且談完後不可以給予負面的批評、不可以用力關門、不可以禁止對方離開或緊追問題不放等，將對事不對人的氛圍營造出來，再好好對談。

認真做好愛的功課 正確傳達彼此的心聲

有時候，我們對對方生氣，其實也是對自己生氣，當我們將怒氣直指對方的時候，一副「要不是你先……我怎麼會……」這樣的糾纏和爭輸贏的心境，常常讓彼此都很挫折，因而把彼此推得更遠。

生活中有太多瑣事會讓愛迷路，找不回來，所以我們有更多「愛的功課」要做，像是了解自己的底線、搞清楚怎樣溝通才不至於傷害對方、自己的地雷有哪些、對方介意的點是甚麼等，這些都是「愛的功課」中必須要顧慮和學習的。當我們開始煩躁時，記得，除了改變現況之外，更必須顧及對方的心境和脾氣，理性且有脈絡地表達自己的心情，才有機會將這份理解，正確傳達到對方心裡！