| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 副刊

〈生活大補帖〉獨食 浪漫小時光

2017-01-11

文／艾莉思

哼著小曲、熄了爐火，將剛起鍋的香煎鮭魚擺入雪白的瓷碗中，再綴上翠綠青花椰與彩色甜椒，我的浪漫晚餐即將開動了！打開音響且讓優美樂音在柔和燈光下輕緩流瀉，簡單卻不隨便的三菜一湯品，優雅地享受兩人世界裡偶有的一人小浪漫！

走入婚姻殿堂，柴米油鹽醬醋茶成了生活中要事，凡事務實的老公對三餐飲食但求美味飽足，每上餐桌總以秋風掃落葉之姿橫掃千軍，不消一刻鐘隨即盤底朝天，留下孤軍奮戰的我，聆聽酒足飯飽的他分享工作上的點滴與趣事。偶遇加班或應酬不及回家用餐時，便成了我展現浪漫本性的最佳時機了。

依循著當日的心情與喜好，量身訂做我的客製化晚餐 ，取出雅致的餐具學著美食節目中的擺盤技巧，將親手料理的菜肴做完美的呈現，再為餐桌鋪上蕾絲花邊的桌布，佐以輕柔的音樂與柔和的燈光，優雅地享受屬於自己的浪漫小時光！

日食三餐，與人共餐是分享與交流，獨自用餐卻是自在而愜意，正因兩者各有其趣，才有不同滋味的人生風景；切莫因無人共餐就匆匆了事，盡情地享受一個人的浪漫小時光吧！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：〈生活大補帖〉獨食 浪漫小時光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.