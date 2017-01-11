〈生活大補帖〉獨食 浪漫小時光

2017-01-11

文／艾莉思

哼著小曲、熄了爐火，將剛起鍋的香煎鮭魚擺入雪白的瓷碗中，再綴上翠綠青花椰與彩色甜椒，我的浪漫晚餐即將開動了！打開音響且讓優美樂音在柔和燈光下輕緩流瀉，簡單卻不隨便的三菜一湯品，優雅地享受兩人世界裡偶有的一人小浪漫！

走入婚姻殿堂，柴米油鹽醬醋茶成了生活中要事，凡事務實的老公對三餐飲食但求美味飽足，每上餐桌總以秋風掃落葉之姿橫掃千軍，不消一刻鐘隨即盤底朝天，留下孤軍奮戰的我，聆聽酒足飯飽的他分享工作上的點滴與趣事。偶遇加班或應酬不及回家用餐時，便成了我展現浪漫本性的最佳時機了。

依循著當日的心情與喜好，量身訂做我的客製化晚餐 ，取出雅致的餐具學著美食節目中的擺盤技巧，將親手料理的菜肴做完美的呈現，再為餐桌鋪上蕾絲花邊的桌布，佐以輕柔的音樂與柔和的燈光，優雅地享受屬於自己的浪漫小時光！

日食三餐，與人共餐是分享與交流，獨自用餐卻是自在而愜意，正因兩者各有其趣，才有不同滋味的人生風景；切莫因無人共餐就匆匆了事，盡情地享受一個人的浪漫小時光吧！