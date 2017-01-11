〈徵文啟事〉孩子不想上學
2017-01-11
那天在路上看到一個國中模樣的孩子，他媽媽在旁邊不斷問著「為什麼不去學校」，孩子不回答，只一個勁兒地哭、一個勁兒地拗著……
大人上班都有想偷懶的時候，孩子上學也應該有不想去的時候吧？不是身體不舒服這種不可避免的理由，你有碰過孩子不想上學的時候嗎？身為家長的你，會怎樣看待這件事，該如何處置呢？當孩子拒絕去學校的時候，又問不出所以然時，除了逼他，又有什麼樣的方法可以讓孩子重回學校之路呢？大家一起來幫幫這位媽媽想辦法吧……
歡迎來稿分享你的做法，文長500字以內，1月12日截稿，請附基本資料（至少要註明聯絡電話與居住縣市）。徵文來稿一律請用email，並請在信件主旨上註明徵文題目，寄至family@libertytimes.com.tw。稿件一經錄用，編輯有權刪修。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 淚訴被夫監控「像條狗」 海倫清桃被爆指交小鮮肉
- 日政府研擬法案 讓日皇2018年底退位
- 「盜壘獅」來囉！高國慶嗅到3連霸味道
- 花蓮漁獲銳減 漁鮮年禮限量預購
- 埔里國中機器人社 紅到海外
- 國民黨市長預選民調 許明財爭取支持
- 查教師兼職 校長免簽授權了
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 台灣燈會節目出爐 時尚秀拚歌舞秀
- 春訓不休兵 新獅風不求「吃到飽 」
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 春節換新鈔 1/20～1/26兌換
- 氣候不穩 豬價較往年同期漲1成
- 許明財造勢 林耕仁批毫無誠信
- 台灣觀巴、台灣好行 春節不打烊
- 抗爭升溫 陳建仁︰年改腳步不會停
- 成棒經典賽》10局致勝安 范孟傑電倒崇越
- 一例一休解套 工總籲訂彈性工時
- 新北最高峰塔曼山 將設立永久地標
- 網路投票 恆春人寧要快速路不要鐵路
- 高端結合街頭 Dior混搭親民風
- 接班? 侯友宜：市政工作一棒接一棒
- 關鍵電話談什麼？馬教唆洩密案 秘書、黃世銘證詞兜不攏
- 栗南瓜評鑑 李文宏奪特等
- 飯後45分鐘刷牙 不傷琺瑯質
- 7萬公務員薪資帳戶外洩 北市資訊局竟不知
- 邰正宵28度烤暖爐 爆汗發疹
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No holiday travel on airport line
- 證券行情表、證券表格、上市櫃公司十二月營收表
- 《國道四號台中環線豐原潭子段》不滿協議價購太低 200民眾抗議
- 吳東昇︰新纖今年要兩位數成長
- 許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手
- Celine春夏 專屬有態度女人
- 國小有機午餐 挨批採購鬆散
- 異位性皮膚炎搔癢物質 日研究團隊找到
- 平溪元宵天燈節 施放台日創作主燈
- 愛的小手變凶手 2歲童遭活活打死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈徵文啟事〉孩子不想上學
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分