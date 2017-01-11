〈家庭診療室〉閨密出軌 男友要我斷交

2017-01-11

心理諮商專家／林蕙瑛

Q：A女是我閨中密友，與B男結婚3年，男友和我拍拖已兩年，我們大夥兒會定期聚會。有一天去吃火鍋，A女缺席，B男才說太太有外遇已3個月，被他發現，他們懇談過後，他要求太太回頭，A女答應了，因此兩人要重新開始，希望大家祝福。

我們幾個朋友大為震驚，也佩服B男的寬宏大量，除了我男友以外，每一個人都支持B男，祝福他們的婚姻。男友回家後表明不願再見到A女，或參與任何有她在場的聚會，而且他還認為我應該遵從他的意旨，這真是太令我為難了，實在不知道怎麼做才好？

A：妳男友是不齒A女的外遇行為，還是太富正義感，為B男打抱不平，認為他不應委屈自己求和，所以心中一股怨氣，將A女列為拒絕往來戶？他也太激動了，夫妻感情出了問題必有原因，外人是不會了解的，他如此快就下評斷，非白即黑、非友即敵，是有點魯莽，對A女及B男都不公平，而且還要妳跟隨他與A女斷絕來往，對妳也不公平，他無權這樣做。

男友明知B男選擇與妻子復合，大家也都認同與支持，而他不願見A女，就表示他不再參加這群人的聚會，當然這是他的自由，但他不能限制妳去參加，何況A女是妳閨密，交不交往是妳的事，而且B男對妻子的深情令人感動，理應正向期待，祝福他們。所以妳可以據理力爭，與男友交換價值觀與人生觀，正好趁此機會彼此了解，對他多觀察，看清他的個性與一些根深蒂固的觀念，再問問自己，他是否真正適合妳。

你們這群人是定期聚會，大家總有感情，倘若男友果真缺席一兩次，妳可以告知B男，男友為他打抱不平的心態，B男若是想要維持兩人之間的友誼，他可以私下找妳男友出來做男人之間的對話，並要求男友尊重他願意留在婚姻中的選擇，婚姻生活真如個人飲水，冷暖自知，尤其是情緒面。

（家庭、親子間若有任何難解的習題，歡迎讀者將問題email至family@libertytimes.com.tw，主旨上請註明「家庭診療室」，專家林蕙瑛將在版上為各位解答。）