〈婆媳過招〉明知故問 聽了真刺耳
2017-01-11
文／珍妮佛
因為北上就學的關係，兒子去年就搬去與奶奶同住。
沉默寡言又生性害羞的兒子不怎麼喜歡搭理人，回答奶奶的問話時總是簡單扼要，若有鄰居親戚來串門子，他就立即躲進房間裡不出來見客。婆婆因此會向親友抱怨：「我這個孫子實在很沒有禮貌。」也常常跟我告狀：「妳這個兒子怎麼理都不理人？」然後最終總會以一句：「咦，奇怪了，這個樣子真不知道是像誰？」做為結論。
不是我急著要切割責任，兒子這個樣子若是要歸咎於我，那還真的是天大的冤枉啊！我嘴巴甜常微笑，逢熟人必問候、遇路人也點頭，是眾所皆知的事，而且每次叮囑兒子要叫人打招呼的也一定是我，絕對不會是他老爸。
兒子所以會如此之「酷」，我堅信是來自於父親的基因遺傳加上身教使然，因為老公就是個非常安靜內向的人，不擅長也不喜歡社交，跟鄰居親友總是「點頭為止」，鮮少與人聊天說卦。每個月回婆家時，老公跟婆婆兩人各坐客廳一角、盯著電視不發一語，一整天甚至都不會聽見他們母子倆的一句對話。
婆婆明明知道老公的「這副德性」，卻總是要對孫子的「閉素」提出「真不知道是像誰」的質疑！每次聽到婆婆這麼說時，我都忍不住要在心裡OS「啊這還要問嗎？不就是他老爸的復刻版嗎？」或許真的是「婆婆無心、媳婦有意」，但這話總讓我覺得「針對性」太強，備感刺耳不舒服。
所以我除了要求老公在婆婆下次再提出這個「大哉問」時，要勇於自首認罪、概括承受之外，也經常提醒自己，兒子是什麼樣的個性，做媽媽的應該是最心知肚明，「知子莫若母」的我將來絕對不能跟婆婆一樣，在媳婦面前提出這樣的明知故問！
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