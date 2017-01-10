〈年終掃除go〉6心法 雜物get out

2017-01-10

文／Phyllis

又到了歲末年終、除舊布新的時刻了，但各位是不是一想到大掃除就覺得累呢？國外有研究指出，清除雜物後，整體家務量平均可減百分之四十！因此，開始打掃前不妨先將雜物請出家門，這會讓你省下很多寶貴的時間和心力。

然而，如何判斷東西該不該丟、又該怎麼個丟法呢？我有以下幾點建議：

〈Check Point 1〉先思考「我想過什麼樣的生活」

人總是希望一年過得比一年更趨近於理想，在新年前夕沉澱思緒無疑是最佳時機。而一旦釐清自己的目標和價值觀，要做出取捨並不困難。

例如：若是來年決定過「健康」的生活，或許應該先把冰箱中不知放了多久的冷凍食材，和那雙美則美矣、卻會造成腰痠背疼的高跟鞋給處理掉。

若是想過「有生產力」的生活，那麼會讓人頻頻分心的手機APP，和擺在工作區域附近、令人眼花撩亂的小玩意兒，就該立刻排除才是。

簡單講，不符合生活願景的物品，請務必加以捨棄。

〈Check Point 2〉搞清楚「是不是真心喜歡」

請打開你的衣櫃，看看有沒有壓根兒不會穿的奇裝異服？請檢視你的廚房，看看有沒有只用過一、兩次，便從此束之高閣的鬆餅機、氣炸鍋和冰淇淋機？請瀏覽你的書架，看看有沒有自以為有空閱讀，但至今只翻過目錄的排行榜暢銷書？

人都有一時失心瘋、偶爾跟隨流行，或高估自身能耐的時候，這時買下的東西，日後往往會成為家中雜物。因為不是真心喜歡，所以不會理直氣壯地去穿、充滿熱情地去用、排除萬難地去讀。

與你無緣的東西，實在沒必要留在家裡占空間。

〈Check Point 3〉認清家中的收納上限

許多人花了上百萬元裝修自宅，最後卻毀在幾百塊錢的塑膠整理箱上。無論你裝修得多麼氣派、高雅、簡約、時尚，只要物品溢出了原先設定的收納區域，落腳在隨意添購、外型不一的塑膠箱裡，府上的美感便減少了一半。

室內設計師在規劃櫃體時，通常會多抓個兩成容量，目的就是替屋主保留收納上的餘裕。超出收納上限，意味著你必須清掉一些家當。舉例而言，如果你的書架只能容納兩百本書，你要做的絕對不是添購書架，而是清掉可有可無或不會再讀的雞肋書籍。

〈Check Point 4〉依4大象限決定重要性

從未受過取捨訓練的整理菜鳥，一聽到要丟東西，很可能會不知所措。這時可以先找一塊作業空間，將某類物品全數取出後一一攤開，初步了解總量，然後再依使用頻率和喜歡程度來進行分類。

比方說，我們可以將衣物擺進「喜歡而且常穿、喜歡但不常穿（例如小禮服）、不喜歡但是會穿（制服／工作服）、不喜歡也不常穿」等4個象限。想當然爾，在內心舉棋不定的情況下，最該被淘汰的肯定是「不喜歡也不常穿」的那一類。這樣做判斷，連小朋友整理玩具時也能輕易上手。

〈Check Point 5〉決定之後立刻行動

許多收納術會告訴你，不確定要不要的東西可以放進「暫存區」，等過一個月或一季之後再重新檢視。

然而年終大掃除時，我強烈建議你別這麼做，因為擱在家裡的那箱雜物，會不斷發出「你還有事情沒做完，而且拖過了新年」的訊號，或是因為存在了太久，而逐漸變成家中風景的一部分，導致你開始對它視而不見。要捐、要丟、要送人、要回收的東西，請在一週之內處理完畢。

聽起來雖然頗有壓力，但分類之後立刻清理，反而能減少長期拖延所累積的慢性壓力。

〈Check Point 6〉別給自己留後路

說到拖延，這幾年，坊間的迷你倉儲服務越來越多，而它似乎成為某些人逃避焦慮和恐懼的常見手段，以為只要把「無家可歸」的雜物挪過去就沒事了。

我明白裝修中的家庭會需要短暫收留家具的空間，也理解赴外地工作者需要一個保管家當的基地，可是替根本用不著的東西付租金，實在不符合經濟效益。請記得，家中的每樣物品都該有自己的位置，一件物品會被「打入冷宮」，表示它已經不值得保留了。

延遲做決定，並不會讓決定變容易，所以，請現在就決心放手。

以上這些不符合生活願景、與你無緣、可有可無、不喜歡也不常用、會被丟入暫存區或打入冷宮的物品，你都可以乾脆地捨棄。

事實上，只要養成定期為房子去蕪存菁的好習慣，年前自然能輕鬆愉快地完成掃除工作。各位也來試試看吧！

〈達人小檔案〉Phyllis

2006年時母親因胃癌辭世，從此陷入處理大量遺物與不斷搬家的夢魘中，直到2011年才脫離雜物的羈絆，重獲新生。著有《零雜物》、《囤積解密》等書，去年十月份剛取得「美國專業整理師協會」的「居家整理」及「工作場所生產力」這兩項專家資格證明，是亞洲第一人，也是台灣目前唯一的一個。