〈往日情懷〉平凡小浪漫 甜蜜了我的愛

2017-01-11

文／柯哲瑜

一個人一生大概都曾愛過一片滄海，那是人生最蔚藍的記憶。他的一舉一動、一個皺眉或一個微笑，都是寂靜森林裡的跫音，從此在你心中走踏出一條專屬他的痕跡。他的出現像最溫柔的風，離開時卻是一場狂風暴雨，幾乎搗毀了你的世界。

然而時間的確能醫治大部分的疼痛，你從暴風的中心硬把自己拖了出來，重新開始生活，小心翼翼剝離關於他的碎片。夜裡可以單獨入睡了，心上的傷似乎好了，可是回憶卻始終記得那片藍色。

有段時間我執迷於「曾經滄海難為水」的戀愛自虐當中，認為自己再也沒有能力去愛了，每每想起那段戀情，總覺得自己就像一座海中的孤島一樣，經歷了地殼的變動，被迫與深愛的島嶼分離了，而後再也找不回當初的完整。

直到遇到一個非常溫柔的男子，體諒我的寂寞，關心我的傷痕，一次又一次，在黑暗中，用溫暖堅定的雙手牽我度過長夜。他給的愛情不是滾燙熱切的，而是溫涼如絲的繾綣，不擅言詞的他，讓我的每一日都結束在他的晚安簡訊裡，早上起來時也一定看得到他的簡訊，內容常常重複，可是每天都讓我知道他就在我身邊。我叫他不用每天特地早起傳簡訊給我，他卻說他不太浪漫，但終於找到一個能讓女友開心的公式，請我不要阻止他。

進入穩定後的日子，和對方的愛情已經非常平順，但平凡的魅力也在那偶爾出現的小浪漫裡，讓生活的湖水起了微妙的漣漪。我們約定每個月初都要買一張專輯，那些不在對方身邊的日子就用這些歌曲度過，音樂裡甜蜜、寂寞、美好的情緒，就像我們一起走過生命的酸甜苦辣。從此我不再只愛特定類型的音樂，因為跟他一起的生活，就像不同音樂類型帶給我的感覺，那樣豐富而多姿多采。

因為和一個溫柔男子的戀愛，讓我對浪漫愛情的定義有些改觀，現在這樣的狀態充滿了細水長流的溫潤，每一日的平凡都真實地變成我愛情的氧氣，看似無形，卻彌足珍貴。