〈愛情隨堂考〉你有長輩緣嗎?
2017-01-10
文／佛洛阿德
想知道自己是不是老人家心目中最佳好媳婦／好女婿人選嗎？大白天走在人潮洶湧的街上，有位老婆婆向你問路，正巧與你的目的地在同一條路上，你會怎麼應對？
A告訴老婆婆如何走就離開，自己前往目的地。
B指示路線，等到老婆婆走後，過一會兒你再走。
C表明你順路，陪著老婆婆邊聊邊走。
D獨自走在前面領路，要老婆婆跟在你後面走。
〈解析報告〉
選擇A的人
你為人作風乾脆，最討厭裝模作樣，面對情人或是伴侶的父母，你不會委屈自己，有話就直說，但長輩們多半不太能夠接受這樣的個性，不熟階段時看你不甚順眼，隨著經歷長輩生病等各種狀況後，因為你很阿莎力出錢或是出力，老人家們終於發現嘴巴不甜的你，是真心對他們付出，從此苦盡甘來，升格至他們心中的好媳婦／好女婿等級。
選擇B的人
心思拐彎抹角的你，不屬於長輩們喜愛的好媳婦／女婿類型，因為你不習慣直接表達想法，老在背後慫恿情人出頭，代替行使你的意旨，使得長輩們認為你心機太重，心思如同九彎十八拐般，視你為兒女身後的藏鏡人，難以對你建立信任感，難免會提防你，不視為自己人，婚後更不時進入諜對諜狀態。
選擇C的人
長輩們中意的媳婦／女婿類型就是你！你有著體貼又禮貌的個性，讓老人家感受到被尊重，你又會噓寒問暖，主動關心他們生活起居，與他們聊天，更是正中長輩們的需求，他們甚至覺得你比親生兒女更貼心，有時情人或是另一半與父母鬧彆扭，還需要你出馬打圓場，當起他們之間的調停大使呢！
選擇D的人
在長輩們眼裡，你太自我中心，不夠親切體貼，不是他們喜愛的媳婦／女婿類型。不擅長與長輩打交道的你，在與情人或是伴侶的父母相處時，因為言行必須自我約束，讓你覺得好不自在，因此在長輩面前不是裝酷少說話，就是能閃則閃，期望大家愈少見面愈好，若躲不了則抱持交差心態應付，婚後與對方父母關係更為淡漠。
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