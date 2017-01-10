〈12星座戀愛占卜〉2017愛情危機大預測（上）

2017-01-10

文／占星師 娜塔

2017年的愛情危機，其實從去年秋天流年木星進入天秤座週期就已開始。流木天秤強調並擴大人際之間的合作合婚運勢，也催化出一股結婚潮，惟天上運行的行星不只有流年木星（簡稱「流木」），同時交織著其它行星，如：象徵自由自主的流年天王星（流天）、破壞重建的流年冥王星（流冥）、波折磨損的流年土星（流土），以及散發曖昧氣息的流年海王星（流海），這四大行星帶來的負面衝擊，不僅抵銷流木的豐盛，可能還對12星座朋友注入愛情危機，總括來說，最高危險群的一組是天秤、牡羊、巨蟹和山羊座；次高危險群的是射手、雙子、處女和雙魚座；較為平安的組別是金牛、獅子、天蠍和水瓶。

以下12星座的危機指數預測以太陽星座／上升星座為基準，惟個人的金星星座若能一起參照，準確度更高。比如，太陽星座（又稱「日座」）牡羊的朋友，危機指數原是4顆星，若牡羊人有金星落入次高危險群的雙魚，危機就再加半顆星；又如日座雙子原有3顆星，若金星落最高危險群的巨蟹，就再加一顆星，總危機指數升為4顆星，依此類推。

牡羊座 3/21~4/20

愛情危機指數★★★★

牡羊人向來自我中心，有時非常熱情、完全投入親密關係，有時又抽回熱情，想找回獨立空間。2017年，流木與流天多次與牡羊人形成對峙或加強，激化牡羊人自我創造與實踐的慾望；而流冥（山羊座）為關係憑添小三介入的因子，如果剛好一旁的伴侶喜歡碎嘴依賴，或操控行蹤，牡羊人可能會失去耐性，或轉成憤怒，當怒火累積過多，接著燒光情感的養分，當面臨選擇自我或感情時，若不考慮小孩因素的話，牡羊人通常會選擇自己。

牡羊人若有金星落雙魚或落雙子，濃情可能轉淡或漸行漸遠，危機再向上推升。牡羊人若能意識到給自我獨立空間，專業對外能有發揮與自由，戀情仍可停損，慢慢走下去。

金牛座 4/21~5/20

愛情危機指數★★

幸運地，金牛座朋友面臨四大流年行星群，沒有主要或次要衝尅，甚至流冥來相助，強化既有感情的體質，顯見金牛人逢此流年，身心能量穩健，外在職場與內在力量能相互配合，運作協調。

當有金星落於雙魚或雙子時，感情不是聚少離多，就是慢慢淡化，一種愛著愛著卻沒了的結果。當金星落牡羊或巨蟹時，第三者侵入機會變大，或者不小心介入他人感情成為第三者，這種不能全然擁有的感情讓你痛苦不堪，這組人尤其要注意感情的貪慾。重視感情經營的金牛，宜運用智慧面對感情起落，就可以掌握情感的苦與甜。

雙子座 5/21~6/21

愛情危機指數★★★

今年10月之前，雙子座受惠流天（天秤）三合照拂，職場外在舞台如沐春風，惟情場相處易生摩擦或外來波折，或是聚少離多，疏於維護，凸顯了原先隱藏的價值差異。美國知名女明星裘莉在去年秋天訴請與小布離婚，她就是日座雙子、上升巨蟹的高危險群範例。當雙子人有金星落牡羊、雙子或巨蟹時，特別注意當你和伴侶各自忙碌、各自精采時，離久情疏在所難免。此外，外在舞台誘惑也多，誰來捍衛既有的愛情？細微的不在乎，久了就讓外敵有機可乘，仍必須小心經營。

巨蟹座 6/22~7/22

愛情危機指數★★★★

巨蟹人若既有一段情，可能失焦多時，流木、流天、流冥都是往外撕扯你的力量，惦著一份感情給予你家的感覺，同時又被工作挑戰吸引，另一方面情人也期盼你以結婚為前提交往，最後如果再加入自己的想法，肯定精神分裂。

單身巨蟹人最好在10月初換太歲流年之前，不要輕易地投入感情，尤其金星落巨蟹者，以免精神分裂。巨蟹座有金星落金牛者，恭喜危機減半；若有金星落雙子或處女座，可能藉口忙工作，步入聚少離多、懶得經營的窠臼，危機推升。

獅子座 7/23~8/23

愛情危機指數★★

獅子人重視情感的承諾與經營，有流木六合助益，能兼顧工作與感情，惟有金星落巨蟹或天秤時，感情表現上更顯占有，當有其它競爭對手時，強勢主導對方選擇時，恐產生反效果，宜放下驕傲與自尊，給自己和對方空間敞開來選擇，不把關係鎖死，反正此流年不利於婚運，情勢發展不如等到年底再作評估。當獅子人有金星落雙子時，與交往對象一旦有摩擦，可能因外在桃花而見風轉舵，而失去與原來對象深入交往的機會，終究留不住任何際遇。宜拿出耐心，拉長交往時空，方便日後觀察與評估。

至於處女、天秤、天蠍、射手、山羊、水瓶、雙魚的愛情危機又是如何？明日鎖定本版見分曉。