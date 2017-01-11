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〈愛的真諦〉選擇能陪你吃苦的人

2017-01-11

文／清月

愛情路上，常常有很多難以抉擇的時刻，你會認為身旁的對象個個都不錯，都有可能成為未來的伴侶，但當朋友有點距離所以看似樣樣好，真正交往的時候，彼此的優缺點一覽無遺，那時才是選擇的開始。不只你選擇對方，對方也正在打量你，到最後，不合適的就不了了之，能相知相惜的，就能一起走到最後，白首偕老。

曾有不少朋友分享他們的經驗談，他們的另一半並非完美，但都有一個特質，就是都願意陪他們吃苦，無論遇到低潮或是不如意，他們的另一半總是不離不棄，甚至給予幫助。我們總愛開玩笑，說此生能遇到這種賢良淑德的對象，那真是上輩子燒了好香，這輩子才有那樣的好運氣，能無後顧之憂，可以這樣被愛著。

這也影響了我的愛情觀，我覺得選擇長得很漂亮或帥的對象固然很有面子，但總有一天他的容顏會老去、身材會走樣；若選擇很有錢的對象也沒有不好，但或許要受對方的大小姐或大少爺脾氣。對我來說，我只想選一個平凡的人，他了解我，我也了解他，他能跟我同甘共苦，一起為我們的未來努力，那才是我最想要的愛情。

以前我也曾徬徨，認為每個對象都很好，但日久見人心，真正會留在自己身邊的人，他就會一直存在，那可能是老天爺給我們的緣分，也可能是長久累積的情感，等到時機成熟，一切自然水到渠成。而以前那些三心二意，只是對於自己的選擇不堅定，尚待驗證，就像我到三十歲之後才明白自己想選擇的人是怎樣的人，等到確定之後，做出選擇就一點也不成為問題了。

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  • （圖／達志影像）

    （圖／達志影像）

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