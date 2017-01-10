〈紐約性愛檔案〉讓男人硬起來 的小賤招
2017-01-10
文／喬思琳
這是我最近聽到的一個姐妹淘的枕邊故事。這位小資女到男友家，兩人火辣親熱炒熱氣氛後，男人把她的衣服脫得一絲不掛，1分鐘都不浪費地拿出保險套，就想長驅直入，沒想到小弟弟卻不給面子，還沒開始幹活就軟掉了。
「我最近壓力太大了！」男人很尷尬地為自己辯解。
小資女看著一臉沮喪的男友，把他擁入懷中，用很柔軟的聲音問：「寶貝，我想知道你的性幻想，趕快告訴我。」
男人遲疑一下，開口說：「我幻想女人在床上變得很強勢，如果她可以坐在我上面，挑逗誘惑我，甚至打我的屁股，那會讓我覺得很興奮。」
「那你想要她穿甚麼樣的服裝？」
男人想都不想就回答：「白色的小可愛、短褲和黑色的絲襪。」
小資女好奇地問：「你可以想像她小可愛沒有穿胸罩的樣子嗎？」
男友的臉開始變紅，呼吸變得更加急促：「當然可以，我可以想像她激凸的樣子，這樣會讓我很無法招架。」
「那你想要她怎麼樣坐在你的腿上？」
男人很詳細地描述他想像中女人坐在他兩腿中間的姿勢、角度以及移動的方式，這讓小資女覺得連她都全身發熱了。
男人完全忘記剛剛沒面子的事，開始熱情親吻女友，然後把她放在他兩腿中間，這次，小弟弟很給力地馬上重振雄風，兩人過了一個前所未有的激情夜。
我想這位女友聰明之處在於，她很清楚大腦是人類最大的性器官，只要好好善用人類的想像力，耍些心機，就可以讓男人在床上活躍得像條龍。
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