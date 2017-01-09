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〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵

2017-01-09

圖文／木匠貓小5

因愛而勇敢，即便受傷，

破皮消風，膠帶隨便貼一貼。

常常帶著自己的幻想，為愛向前衝，

單純可愛的，迷糊的，無厘頭的，

感性的，念舊的，很好騙的，

都是最迷人的地方。

愛孩子所以天真，愛吃所以發胖，

愛唸所以嘴酸，

雞婆式的體貼，棉襖般的溫暖，

若～不嫌重不嫌煩

他就是妳最佳的拍檔。

身邊有巨蟹男嗎？

好男好難，好食養生，

快捕捉，別放過！

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  • （圖／木匠貓小5 ）

    （圖／木匠貓小5 ）

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標題：〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵


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