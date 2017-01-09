〈愛瘋迷〉留下遺憾的愛情

2017-01-09

文／劉凱西

關於人生不得不的分離，在看完電影之後，美姬忍不住躲到廁所裡嚎啕大哭。這片子太虐心了！怎麼可以把美姬的遭遇，講得這麼貼切？男女主角因為雙方各有夢想而受到對方吸引，鼓勵對方勇敢追夢，最後卻也是因為夢想，讓兩個依然相愛的人分道揚鑣。多年之後，兩人無意間再度重逢，那時女主角已經完成夢想，並且嫁做人婦，擁有幸福家庭；男主角呢？在做了幾年能讓他賺錢卻不合他興趣的工作之後，他終於擁有實現夢想的資本，開了夢想中的爵士酒吧，只是依然單身一人。

電影最後，他們四目交會，兩人人生的跑馬燈一幕幕上映，皆是他們期待過，最後卻落空的幸福人生。假使人生照著他們的期待進行，那他們該會有多幸福啊！只是人生並非如此，人生從來不符合任何人的期待。

兩人夢想的路不同 不得不分離中斷愛情

「真是太可惡了！不是浪漫愛情喜劇嗎？到底是誰亂講啦？」美姬自拍了紅腫的雙眼，放上臉書，寫下這一段話，她覺得這是一種另類的影片推薦。等到走出廁所，雙眼紅腫得引起路人側目，她才發現自己應該戴墨鏡來的。女人哭紅了眼，身旁如果有男人，路人至少不會覺得她可憐；但如今她是隻身一個人，大家也許會覺得她是不是被甩了，而美姬不喜歡人家覺得她可憐。

說感同身受，其實是誇大了！但這種人生不得不的分離，的確發生在她身上。那時候她跟志杰是大家認同的天造地設。他們各自有自己的抱負──其實說起來應該只有美姬有抱負，她想出國深造，至少開開眼界，而志杰因為是家中獨子，從小家境不好，最大的願望就是生活安穩，對於未來並不強求。雖然各有目標，但互相尊重、相互鼓勵，兩人也談到了婚姻，只是這事情他們不想太早去面對，至少還可以撐過一陣，否則一談開來，後續引發的顧慮，絕對會讓兩人分手。

志杰因為有鑒於父母年紀都大了，希望能趕快結婚生子，然而美姬在工作幾年之後，終於存到了一筆錢，並且考到了獎學金，能夠完成出國深造的夢想，自然無法放棄眼前夢寐以求的一切，而在這時候結婚，。

屋漏偏逢連夜雨，志杰的母親這時候病倒了。美姬原本因為這件事，想延緩出國之事，後來反而是志杰鼓勵美姬不要為了他而放棄夢想。

「妳所夢想的一切，現在全部都在眼前，為甚麼要輕易放走它？」

「但是我現在走，你怎麼辦？」

「這些事情我可以面對的，妳不能為了我放棄這些之後未必能出現的機會。去追求妳想要的人生吧！我們都這麼大了，可以好好照顧自己的。」志杰這番話，隱藏著很多的含意，他還是愛美姬的，但是他要美姬放棄他。美姬這時想到電影裡男女主角分手的對白：「我會永遠愛著你！」這也是當時她想對志杰所說的話，只是當時藏在心裡沒說。

各自完成人生夢想 也留下彼此遺憾

事隔多年，美姬跟志杰跟劇中的男女主角一樣，各自改變了不少。美姬念完書之後，留下來工作了幾年才回國，談了幾次戀愛未果，如今依舊單身一人；志杰母親的病拖了幾年，他認識了一個女孩，在母親過世前結婚，一直到現在，生了兩個孩子，過著穩定的日子。他們都完成了當年的人生藍圖，也都留下了各自的遺憾：那個遺憾，就是對方。

「妳難道都不會想要去見見他，聊聊這些年的日子嗎？當不成情人，當個朋友也好。」有朋友這樣問美姬，但美姬總是搖搖頭說：「幹嘛這樣？人家有家庭了，我這個單身前女友突然出現，他老婆不把我當第三者才怪！」但事實上，美姬見過志杰幾次，都是偶然在路上擦身而過。第一次，他們還有停下腳步，寒暄幾句；後來幾次，都只有轉身微笑，打了招呼，像是告訴對方：「是的，我知道，你曾出現在我的生命裡，而你會一直都在」。

人生往往無法盡如人意 接受事實自然海闊天空

遺憾的愛情並不美，如果能選擇，沒有人會希望遺憾，但人生就是如此。有些很重要的人，只會停留在你生命中一陣子，但你永遠不會忘記；有的人即使待在身邊一輩子，你卻時時刻刻想擺脫他，這就是緣分，我們說不上來的命運。人生往往無法吻合期待，但只要我們接受，接受這個設定，自然海闊天空。