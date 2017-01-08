〈婚姻哲學〉人妻也有夢想

2017-01-08

文／陳家琳

俗語說：「婚姻是戀愛的墳墓。」不同於婚姻，愛情是以完全違反真理的方式運作著！在愛情的追求階段，吸引彼此的是一種感覺，一種對自身慾望、安全感的投射等，但圓滿的婚姻從來不是由一段感情開頭後就此一帆風順的，其中還要包括自我實現與相互包容、尊重等需求！

最近，看了一部多年前的瑞士影片《內衣小鋪》，使我對婚姻中的感情與夢想有了不一樣的想法，故事敘述80歲的瑪莎，在丈夫去世後，失去以家庭為主的生活重心，也喪失了對生命的熱忱，幸好，她身邊有3位好友發現她對裁縫設計的天分，因而挖掘出她年輕時的心願，那就是開一家販售手工縫製內衣的小店鋪，但結婚後，因為老公反對，只能守著家中的雜貨店，夢想的實現也因此遙遙無期。

3個老奶奶不斷鼓勵瑪莎開設內衣小店，卻因此在這保守小鎮掀起軒然大波，鎮民們認為內衣是性暗示、縱慾的代表、荒淫的象徵，而帶頭抵制的便是瑪莎的兒子，一個固執又自以為是的牧師。瑪莎因此一度心情沮喪想要放棄，卻又不甘如此終老一生。

影片幽默又有趣，在毫無說教中平實傳達諸多事實，影片中沒有俊男美女，卻深受矚目，引發許多人內心深刻的感受，例如婚姻必須犧牲夢想？或者只能在兒女長大、年老的時候才能實現？這不禁讓我想到另一部電影《麥迪遜之橋》，明白標示了婚後的女人一部分的生命停止了，她被鎖進瑣碎的人生，只想到家人的需求、孩子的成長，但她自己的需求不但不被家人重視，連她都忘記了自己需要甚麼。但她還是有夢想的，她希望能有自己的事業、能有教育英才的機會、不被侷限在小鎮而有廣闊天空，但在家庭角色上，她必須被犧牲而拚命地滿足每一個家人的需要。

對女人來說，當家庭與追求夢想有所衝突時，最好的結局往往就是自我犧牲、成就所謂的「社會期望」，但如果能互助支持，成就雙方的理想，豈非更加美好？如何在平凡的生命中找到自我，擁有無憾的人生，端賴取捨與智慧的拿捏，影片中提醒我們記得讓心靈自由，尊重並為夫妻彼此的夢想全力以赴！