〈愛情軍師團〉舊情人 請回答

2017-01-04

有些愛情的結束沒有好好說再見，而是在驚愕、哭鬧、爭吵中嘎然而止，甚麼都沒搞清楚就分手了，這樣的愛情時過境遷之後，往往留下許多遺憾和悔恨，若有一天你倆再次相逢，你最想問的問題是甚麼？

後悔當初衝動分手 有緣可否再愛一回?

文／菡漩

分開至今，我曾幻想某年某月某一天，會不會在哪條巷弄、哪個轉角、哪個路口遇見你？

記得你提分手那天，我的理智線完全斷掉，整個人歇斯底里，全身不停顫抖，失控得嚎啕大哭。你僅是緊緊抱著我，在我耳畔不斷說對不起。深陷在愛情泥沼的我無法接受事實，央求再給彼此一次機會，你接受了，我們也約定要為彼此改變。無奈好景不常，復合沒多久又經常為大小事爭吵，氣憤之餘，這次，由我斬釘截鐵提出分手。

第一次那樣撕心裂肺的感受使我無法冷靜面對你，第二次又沒能理性溝通，而是衝動地放掉這段感情。或許在你第一次提分手的當下早已無心，但這樣的打擊對我來說實在太大，畢竟感情無法說收就收；復合後我們還是沒找出癥結點改善，導致再次分開的結果。事過境遷如今3年，每回想起，內心總是充滿遺憾，事情都還沒釐清就分手，分得莫名其妙。

其實當時的我打從心底不想跟你道別，仍對你有感情，無法將你割捨。至今我一直很後悔，明明很多事可以坐下來好好談、許多話可以想過再說，卻一次次敗給自己的情緒管理。當我意識到時，才驚覺感情已走到了盡頭。

經過3年沉澱、歷練，現在的我變得更有自信、學會裝扮自己、談話技巧提升、處理事情較圓融、思想也較成熟。有句電影台詞這麼說：「世間所有的相遇，都是久別重逢。」如果我們有緣再次見面，我想問你：「是否再給『現在』的彼此一次機會？」

若映入你眼簾的人是我，請抱緊我；但若已有人走進你的左心房，我會微笑著頭也不回地轉身離開，因為見到你，就沒有遺憾了。

6年感情簡訊分手 現在真的比較好嗎?

文／嗆起司

6年的感情，在一通簡訊下被迫宣告完結，內容只有短短的幾個字：「我們結束吧！這樣對我們都好。」

妳怎樣都無法理解，幾個星期前不是才一起窩在沙發上說到：「結婚儀式太麻煩，以後去登記就好了。」然後，不過幾天的時間，怎麼就成了「分手對我們都好」？腦袋一片空白的妳想著：「這是開玩笑的吧？」於是妳瘋狂地撥打他的電話，電話從響半天沒人接，到響了兩聲後被切掉，然後直接轉入語音信箱，妳才似乎漸漸明白，原來真的有「被簡訊分手」這種事；原來6年的感情居然薄弱到不值得被好好道別，6年！

接下來的幾天，妳渾渾噩噩地過著沒他的日子，做為一個被遺下的人，得不到一個明白的說法。又過幾天後，妳在他的FB上，看到掛上了「穩定交往」，及一張又一張他和她的親密合照。妳的眼角泛潮，一滴淚，重重地滴進了心裡。原來，這才是答案。

後來的後來，妳懂得了對著自己的孤單和別人的故事沉默，時間帶走一切，他終究成了妳記憶中一個糊掉了的剪影。然而每一段記憶，都有一個密碼，在一條過去曾嬉鬧並肩走過的小巷中，那個模糊的人和那段過往突然間又清晰了起來。

輾轉聽說他在跟妳分手後，不久就結了婚又離了婚。妳在想，台北就這麼大，怎麼從沒遇見過？但沒遇見也好，若真遇見了，還真叫人手足無措。

妳終於承認，自己過往自以為是的堅強根本就不成氣候。然若真遇見了呢？妳想起了那則分手簡訊，妳想問他：「現在的你，真的比較好嗎？」這問題，妳同時也問了自己，但始終沒得到來自心裡的回答。

當年難堪被甩 16年後你好嗎?

文／夢詩

每個人心中都有一個祕密又柔軟的角落，裡面住著一個人，也隱藏著一段不願意再仔細回想的甜蜜往事。

年輕時曾聽說過，人一生中會遇見3種人：你愛的人、愛你的人以及你結婚的人。當時覺得這樣的說法好悲傷，但隨著年齡增長，才漸漸參透這句話中隱含的現實意味。

舊情人讓人難忘，如果還是初戀，那真是要花更多時間才能抹平心中的傷痕。有些舊情人可能因為難堪的分手理由，根本希望老死不相往來，但是我和初戀的情人，是在交往5年後因為第三者的介入，在我還搞不清楚敵人的狀況下，就被迫黯然退出這段甜蜜的感情。

如果再與初戀的舊情人相見，我想問他甚麼呢？這個假設性的問題在我心中有千千萬萬的版本，但隨著年齡的增長、分手時間的拉長，這問題從最早的「你怎麼可以放棄我們多年的感情？你不是承諾過要愛我、照顧我一輩子嗎？你不知道我真的很愛你嗎？」，到近年來已經簡單成為3個字：「你好嗎？」

你好嗎？聽起來似乎雲淡風輕，卻是我花了16年才走出來的「曾經」。而初戀情人的答案，我想不論「好」或「不好」，在我心中都會像是天秤的兩端，擺盪不已。