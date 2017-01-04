〈Let’s talk〉女友竟是大媽寶 綁手綁腳難下決定

2017-01-04

文／KD

Q：

跟女友原本是萬年好友，但正式交往，兩人之間距離大幅拉近之後，赫然發現她是個大媽寶，很多事自己無法做決定，都要問過媽媽的意見，有時候只是我們兩人就可以自己決定的事，像是租房子或是買摩托車這種事，她也一定要得到媽媽的許可，偏偏她媽媽又是個規矩很多很龜毛的人，一連串的延宕常常搞得我們錯過很多事。我勸過她身為成熟的大人應該要自己學著做決定，好幾次都因此大吵到不歡而散，冷戰快一個禮拜，但她依然故我，做任何事都這樣綁手綁腳實在讓我很不暢快，我該如何改變她？（呂大毛）

A：

跟媽媽有如此親密的親子關係不是壞事，只是如果因此失去身為一個成人的獨立性就不太妙了。媽媽畢竟是一個從她一出生就跟她綁在一起的人，2、30年來對她的各種行事風格與個性的影響不言而喻，當然這種凡事必請教皇太后的互動模式一定早已行之有年，忽然硬要扭轉她的習慣，成效不彰不用太意外。當然，妳也已經學到「來硬的」對彼此的關係只有壞處沒有好處，長久下來，消耗的絕對只有妳跟她的感情，不是她跟她老母的親情，所以不如換個方式思考。

一個人會變成媽寶，表示她就是個長不大的孩子，既然她這麼在意媽媽的意見到這個地步，試著讓她建立「以媽媽為基礎」的獨立思考判斷能力也許是個可行的方式，像是在需要她做決定的時候問她，如果是她媽媽的話會怎麼處理？循循善誘的引導她有效率的思考方向，儘量不要給她猶豫或問媽媽的時間。做決定的能力不是一蹴可及，而是要像美少女養成遊戲一樣，需要時間和付出默默經營，身為「玩家」的妳，必須由小事到大事慢慢給她不斷練習的機會，保持耐心，同時也要循序漸進，不要一下就做得太過火。要讓媽寶長大不容易，只要有一點進步，就是身為女友的妳莫大的成功了。

（寫信給KD：talkpotato@gmail.com）