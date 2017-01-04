〈愛の相親事件簿〉關在象牙塔裡的女人
2017-01-04
文／LAKIKI
有時候，人生的可悲是自己帶給自己的，而靈魂的不自由，通常也是自己束縛自己的緣故。LAKIKI常去的咖啡廳的角落裡，總是坐著一個女人，正確地說是個有點上了年紀的女人了，約莫五十幾歲，擁有白皙的皮膚、優雅的氣質，總是對著窗外微笑的眼角，有著一點點歲月刻畫的痕跡。
LAKIKI去咖啡廳的時間不一定，有時候傍晚，有時候晚上，只要傍晚的時候去那兒，一定見得到她。「晚霞好美，是不是？」女人突然轉過頭來對我說話。視野狹隘的鬧區咖啡廳裡哪來的晚霞？我只能微笑著點點頭繼續自己的工作。
「我是學藝術的，我那纖細敏感的個性讓我每晚都不得入眠，我會聽見各種奇怪的聲音。」要不是她那輕柔的聲音還蠻悅耳的，光聽她說話的內容，我幾乎覺得是一個有精神問題的人在跟我說話。
「那就看看書吧！看本內容艱澀的書或許可以幫助睡眠。」LAKIKI開玩笑說道。「謝謝妳的建議，我會試試看的。啊，我該回家了，還有人在等著我呢！」像一陣風似地，女人消失在我的眼中。
後來聽咖啡廳裡的人說，這女人每天傍晚都會來到這家店，已經持續十幾年了。據說跟青梅竹馬結婚的她，婚後過了幾年幸福的婚姻，某天丈夫突然離家出走再也沒回來。女人每天都會來這間他丈夫曾經最愛來的店裡等待，「他會回來的，或許現在就在家裡等我呢！」女人嘴裡總是喃喃自語。
我想，她應該是思念她丈夫思念到瘋了，但LAKIKI不解，這十幾年來，她怎麼沒設一個停損點，放下這個執念過自己的人生呢？相反的，她選擇繼續待在自己的象牙塔裡，期待某一天有人會來敲門，但這一天應該永遠都不會到來吧！
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