〈婚姻幸福學〉遭同事妻誣指小三 被迫離職內心委屈
文／諮商心理師 張璇
Q：
到新公司工作還不滿1年，因為和別部門一個男同事合作專案，常需要一起加班到很晚，也常常會線上聯絡和討論，他已婚，我也有交往多年的男友，我們頂多偶爾聊點私事或表達朋友之間的關心而已。最近他老婆看到我們以前對話的內容，明明沒有甚麼，她竟跑去跟公司同事甚至寫信給主管造謠告狀，說我勾引她老公，破壞她的家庭。而主管竟不查清楚就選擇相信她的指控，施壓要我自己辭職，對那位男同事卻沒有相同的要求，他也沒有幫我解釋。現在我變成公司的笑柄和八卦，愈來愈待不下去，但這是我喜歡的工作，也很賣命認真，不想就這樣被逼走，又不知該怎麼面對目前的處境？
A：
在這類辦公室桃色糾紛中，不論是非對錯，好像總要有個人離職，風波才能平息，而單身或職位較低者，常是被要求離開的那一位，妳不是唯一承受過這種壓力和委屈的人，在這樣艱難惡劣的情勢下，要穩住自己真的很不容易。
我們無法改變已發生的事件，但可以改變這些事件對我們的影響。家族治療大師維琴尼亞‧薩提爾女士有句名言：「問題本身不是問題，如何應對問題才是問題。」相信妳不只是一個盡責的員工，也是一個對自己生命負責的女性，如果真的問心無愧，請勇敢抬起頭來，相信自己的內在有足夠的資源，可以繼續為喜歡的工作奮鬥前進。
公司主管施壓，多是不希望私人感情影響到團隊氣氛和工作效能，但根據勞基法，除非員工違反勞動契約、工作規定，或是個人因素使妳不能勝任目前工作職務，不然他們是不能強迫妳離職的。
最後要提醒的是，雖然描述中強調你們之間是清白的，但那些親近的文字和互動，對他的妻子和妳的男友而言，仍可能非常難過和受傷，不論接下來是否能留在原公司、情緒多久才能平復，這次的經歷都有很正面的意義，除了練習不被環境的閒言閒語擊倒，也提醒我們，不論職場或私領域的人際，都需要設定好界線，較能避免對自己或他人造成不必要的傷害。（寫信給張璇：leohome1971@yahoo.com.tw）
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標題：〈婚姻幸福學〉遭同事妻誣指小三 被迫離職內心委屈
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