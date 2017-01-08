〈失戀共和國〉勉強的愛 趁早放手

2017-01-08

文／肆一

沒有戀人前，最不容易的是遇到一個可以相處的對象；戀愛了之後，最難的是在裡頭拿捏好分寸，保留自己也擁有愛；而傷痕累累時，最學不會的是如何放手。

愛不只航向幸福 同時也駛往挫折

年輕還沒有開始談戀愛時，總以為只要愛了就會好了，愛情最難得的巧合，你們已經完成――你們遇到了對方、決定在一起了，問題都迎刃而解了，以後都是幸福美滿的日子了。可是一直到跟一個誰在一起之後，才發現愛只是一切的開端，不只是通向美好，同時也駛往拉扯。從一個人變成了兩個人，單數成了雙數，「二」這個字就像是有一種魔法，加倍的不只是幸福感，隨之而來的也包含著挫折感，在它的面前一切都複雜了起來。只要是談過戀愛的人都經歷過。

他怎麼會不懂我？他怎麼會不知道我在想甚麼？這是愛情裡你產生的第一個疑問。面對這樣的疑惑你很驚訝，你開始想你們的愛怎麼了？後來則變成是對人的質疑：是不是根本愛沒事，有問題的其實是你們，或甚至是他？可是當時的你沒有解決的能力，不，應該說連發現問題的能力都缺乏著，所以你只能逃，用各種你所能想得到的方法。不對的愛，你不要，有困惑的愛，你也不想。

以為愛是一切解答 在拒絕前先拚命拉扯

你認為愛是你的救命仙丹，你一飲而下，卻沒想到換來的是滿身的紅疹。當時你以為是遇到不對的人，所以過敏，後來才懂，原來自己是對自己幻想出來的愛中了毒。是自己把愛想得過於美好，因而沉溺、因而無法自拔。

但也就是走過了幾遭，你才驚覺到，原來自己一直都在寄望著愛來幫助你解決問題、你的不安、你的慌張，你一個人無法處理的，都覺得遇到了愛就可以被消弭。愛是所有的答案，你曾聽過這樣一句話，從此奉為圭臬，但卻沒有思考過，雖然愛或許是答案，然而解題的方法是因人而異。所以再後來，你開始學會了在愛裡停留，不急著說不要，在拒絕之前先拚命。

你一度以為這就是解題的方法，給了全部的自己，不放棄、咬著牙，愛就會好了。因為自始至終愛都是你的第一位，不管是之前的竄逃或是現在的拉扯，目的都是為了讓愛可以久一點，不要急著道別。可是你仍舊遲疑了，你還是覺得不對勁，總是覺得精疲力竭，但同時覺得自己是不是做得還不夠？若現在不要了，是不是又成了一次的逃兵？在夜裡你不斷詢問自己。

對與錯在相處裡模糊 有些愛離開得太晚

有些愛是因為自己放棄得太早，然而也有一些愛，則是離開得太晚，這是你最後才終於體悟到的事。

兩個人在一起時常都是苦樂參半，再加上一點時間之後，就會叫人分不清好與壞，只剩下難以言喻，而這也是愛情裡的最難割捨。有時候離不開一個人，不是因為不甘心，也不是因為捨不得，而是對與錯會在相處裡模糊，會叫人加倍艱難去跟一個付出過感情的人畫清界線。這裡頭包含著更多的連自己都無法理解的部分，但你唯一確定的是，你並不希望傷害對方。

不傷害對方，成了你最強大的依據，所以你留下，所以你想辦法解決。只是你沒料到的是，你解題的方法最後竟然變成了是一種消耗自己，愈是努力就愈是感到受傷。只是、只是，愛情始終最要顧慮的都是愛，而不是傷害，我們無法保證對方可不可以愛自己，但至少要能做到對自己誠實。

虛耗彼此的愛 無法擁有幸福

愛仍可以是解答，但卻不能給予保證，兩個人在一起，不是只跟愛有關，其中更有著合不合適。盡了全力之後就放過彼此吧！放過一個人配合另一個人勉強的虛度、放過一個人奮力另一個人空轉的消耗，這是愛的進階學習，它告訴你愛很重要，但也要你不要別開眼睛去忽略問題。放手不一定都是壞事，一個人拖著另一個人的愛並無法擁有幸福。

而在更多的時候，不傷害一個人的方法並不是指留下，而是離開。有時候先說分手不是無情，而是勇敢，也是一種對彼此最大的祝福。