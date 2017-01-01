〈徵文啟事〉家務有給

2017-01-01

日劇《月薪嬌妻》講述一對男女，對外看似是夫妻，其實是聘雇的關係，老婆打理家務，老公每個月都會付工資，讓他一回家就有舒服的居家生活。

就現實上來說，夫妻結婚後，若老公負責賺錢，老婆只是專職主婦，可是連一毛錢都沒有的，那麼理論上，既然老公全力在外衝刺，老婆負責安內，把家務弄得妥妥貼貼，當然也應該得到相當報酬。因此，你覺得專職主婦應該得到的勞務報酬該怎麼算呢？該怎麼做，才算公平對待？

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