〈徵文大拼盤〉助人為快樂之本

2017-01-01

新的年度第一天，先祝大家未來一年順順利利、健健康康，行有餘力就多行善，讓社會更溫暖喔……

〈最佳身教〉雞排慨贈阿伯 舉手分美食

文／李歐（台中市）

上了小二的兒子，食量大，胃口佳，到安親班接他下課，嘴饞的他常念著巷口的雞排。我跟兒子同進退，你吃我就吃，一次點兩塊。

等待雞排時，一位拾荒阿伯，推著疊滿紙箱的小推車，佇立在攤位前，黝黑乾扁的手伸進皺巴巴的外套口袋，掏出銅板，1元、5元、10元，仔仔細細地數著，轉過身盯著雞排55元的招牌，陷入一陣長思。阿伯走到攤位前，懦懦地說：「一塊雞排。」

老闆俐落地撒上胡椒粉，問我：「兩塊小辣雞排裝一起還是分開？」「分開，謝謝。」

我將手上的雞排遞給阿伯，「我多點一份，這塊請你。」他睜大眼訝異地看著我，猶豫了一會，接過我手上的雞排，訥訥地說：「謝謝。」看著他的笑容，心中有股踏實的快樂。

回家途中，兒子萌萌地對我說：「爸爸，你做了一件好事。」我擰起他的小臉，「是你做了一件好事，阿伯吃的是你的雞排。」我舉起手上的雞排促狹地說：「這塊雞排是我的。」

〈慈善網站〉微型借貸 幫助更多人

文／米大爺（新北市）

約莫8年前，尤努斯（Muhammad Yunus）的「鄉村銀行」甫獲諾貝爾獎，我受到鼓舞，上網找到類似的「微型貸款」慈善網站，並挹注25美元在帳戶裡。

我任網站自行運用這筆錢，貸放給世界各地的借款人。借款人須先公布完善的資金使用和償還計畫，並分期償還完畢，而還清的25美元還會投入另一筆「貸款」中。

8年下來，這25美元遊遍14個國家，幫一個柬埔寨農婦買種子、一個塞內加爾計程車司機湊足購車資金、一個加納麵包商買麵粉、一個外蒙古小家庭添油料過冬、一個巴勒斯坦電器行老闆擴充店面、一個菲律賓漁婦買漁網……等，而今年，它為一個埃及木匠添購設備，增加收入以維持3個孩子的學雜費。

同樣一筆小錢，吃喝玩樂，歡愉一時過後就沒了；捐給慈善機構，可以幫助弱勢群體，為自己帶來長久的喜悅和成就感，還會讓生命更加充實、有意義。

而透過這類微型貸款行善，同一筆錢可以幫助到更多人，帶來的快樂也會多出好幾倍呢！

〈略盡薄力〉幫忙修繕房子 群眾力量大

文／ 荊川（高雄市）

在涼涼的11月天，我們坐上了前往恆春的車，目的地是碧海藍天恆春，幫忙修復在去年7、8月受颱風侵襲損壞的房屋。

開車的大哥跟我們說，那是一位獨居老人，房子被颱風吹壞了，沒錢修，也不知道要找什麼單位幫忙。

阿公住在滿偏僻的地方，房子的鐵皮屋頂被颱風吹了個大洞，看到房子的剎那間，只有想著：我能幫助他些什麼，天氣已經越來越冷了。

接著陸陸續續有很多專業人士抵達現場，大家各司其職專注做著自己拿手的事，我能做的只是搬搬東西或幫師傅搭個手，就這樣一路做到了傍晚。

夜晚我們跟阿公一起吃著野炊聊著天，聽著他說關於他的故事，我們說說笑笑，卻也因為聽了他的故事感嘆也惆悵。

隔天我們繼續完成工作，或許是聽了阿公的故事，讓我好像比昨天更賣力地搬著東西。傍晚我們終於完成了作業，看著阿公不停地鞠躬點頭致謝，眼睛還含淚，讓我除了原本欣喜的心情，帶了更多更多的感動和感謝。

〈也算誘因〉發揮愛心又有小禮 一舉兩得

文／有邑（花蓮縣）

小資女也想做公益，但是要從生活開銷中再硬擠出些零頭來，卻好像有那麼一丁點捨不得，這心態似乎是有些矛盾。

雖然對許多人而言，兩、三百塊聽起來不是那麼多，吃頓美食不也就這麼些錢，這些錢卻也能繳筆小帳單，所以我仍希望薪水中的小小百分比能夠發揮出最大的效用。

某一天，手不小心滑到知名的購物網站裡逛逛，突然蹦出公益廣告的視窗中，買蛋糕送愛心或者是做公益送年曆……諸如此類的宣傳內容吸引了我，讓往往考慮再三的我竟然毫不猶豫點選結帳。從此以後，我都會特別關注這類的公益廣告；今年裡我最滿意的一件事就在其中，捐了小額款還得到一只可愛的小提袋，對我而言，能夠幫助他人已經是開心快樂的事情，從中又能得到實物的反饋，加乘效果下形成了我生活中的「大確幸」。

「助人為快樂之本」的話語，只要願意踏出第一步去執行，無論是用什麼方式來實踐，得到的收穫和快樂往往會比你想像中的還要多出許多喔！

〈年行一善〉助人循序漸進 被迫變志願

文／珍妮佛（台中市）

當初是為了累積服務時數以利申請入學這種「現實」的理由，替兩個兒子報名了送餐給獨居老人的「單車傳愛」活動。

本來以為這兩個養尊處優的大小少爺肯定會怨聲載道，卻沒想到沿路停停找找又尋尋覓覓時，他們不但沒有我預期中的不耐煩，反倒是和顏悅色地引領著我這沒有方向感的老媽抵達正確目的地。

兄弟倆將東西送到一位獨居老奶奶的手中之後，哥哥回應了老人家的道謝、還用彆腳的台語噓寒問暖了幾句，弟弟也難得擺脫慣常的臭臉酷樣，帶著笑容大聲地對老奶奶說了聲「Merry Christmas」！

或許是受到當時其他眾多志工熱情又熱血的影響、也或許是看到獨居陋巷老人的淒涼身影而有所感，我覺得兒子在參與的過程中，不但惻隱之心被激發了，也體會到助人的快樂。因為之後不再需要「點數」，我詢問他們是否願意繼續參加送餐活動時，他倆是不假思索地就直接答應了。

這個「年行一善」除了可以是孩子學習助人循序漸進的方法，也可以讓年終的耶誕節增添更多溫暖的氛圍與意義。