〈異國美味〉土耳其家常菜

2016-12-28

文、料理示範／荻野恭子

土耳其料理，與法國料理、中華料理並列，被稱為世界三大料理之一。

據說土耳其料理是以中亞遊牧民族的飲食文化為根本，隨著鄂圖曼帝國的擴大，東西方飲食文化交流融合，做為宮廷料理經過層層淬煉之後所形成的料理體系。

土耳其料理被稱為「世界三大料理之一」！

在土耳其，每個家庭的媽媽都是料理高手，現在只要用唾手可得的常見食材就能在家輕鬆完成！

〈達人小檔案〉荻野恭子

料理研究家。主持料理教室「料理沙龍（Salon de Cuisine）」。從女子營養短期大學畢業之後，曾在各種料理學校學習世界各國的料理。為茶道石州流的教授。自1974年起，拜訪了俄羅斯及其周邊超過50個以上的國家，向家庭主婦和餐廳主廚學習料理，持續研究飲食文化。著作《一嚐世界三大料理的魔力 土耳其道地家常菜》在台上市。

牧羊人沙拉

Çoban是牧羊人的意思。這是過去遊牧民族在放牧家畜時做為簡單餐點食用的沙拉。如今一整年都吃得到，是最受歡迎的沙拉。

材料（4人份）：

番茄大1顆、小黃瓜1根、青椒1顆、洋蔥小半顆、義大利香芹、蒔蘿的碎末各2大匙

沙拉醬汁：檸檬汁2大匙、鹽1小匙、胡椒少許、橄欖油1/4杯

做法：

1.將沙拉醬汁的材料放入缽盆中混拌均勻。

2.蔬菜全部切成骰子般大小。

3.將2.和香藥草加入1.之中拌勻。

優格湯

這是以高原的家畜生產的乳製品所做出的湯品。雖然是很簡單的料理，還是要推薦給優格的愛好者。遊牧民族的國度土耳其所生產的乳製品是最好的。

材料（4人份）：

原味優格500g、蛋1顆、麵粉2大匙、米3大匙、水4杯、洋蔥碎末1/4顆份、鹽1又1/2小匙、乾燥薄荷1/2小匙、辣椒粉1/4小匙、奶油2大匙

做法：

1.將麵粉、蛋、優格放入鍋中，以打蛋器攪拌均勻以免產生分離現象。

2.在1.中加入水、米、洋蔥、鹽，以小火加熱，為了避免鍋底煮焦，一邊以打蛋器攪拌一邊煮大約20分鐘，煮到米粒熟透。

3.以小鍋子加熱奶油，加入乾燥薄荷和辣椒粉之後混勻，沸騰之後關火。

4.將2.盛盤，再以畫圓的方式淋入3.。

白花豆燉小羊肉

這道料理也可以說是土耳其料理的代表。不論是在家裡、餐廳或餐館，都是每個土耳其人喜愛的國民美食。

材料（4人份）：

小羊肉300g、白花豆（乾燥）1杯、水5杯、洋蔥碎末1顆份、大蒜（拍碎）1瓣、番茄糊3大匙、鹽1又1/2小匙、辣椒粉少許、油、奶油各1大匙

做法：

1.白花豆泡在溫水中1小時左右，泡軟之後瀝乾水分。小羊肉切成一口的大小。

2.將小羊肉、1.的白花豆、水放入鍋中，開火加熱，煮滾之後轉為小火，一邊撈除浮沫一邊蓋上鍋蓋煮大約30分鐘。

3.將平底鍋中的油和奶油燒熱之後，拌炒洋蔥和大蒜，加入番茄糊之後繼續拌炒。

4.將3.加入2.之中混合後，以鹽和辣椒粉調味，然後蓋上鍋蓋煮大約20分鐘。

慕莎卡烤茄子千層派

土耳其的慕莎卡是不加入白醬的。只需將茄子用油炒過，與肉醬交互重疊之後以烤箱烘烤就完成了。是夏季的經典料理。

材料（4人份）：

茄子5顆、鹽少許、油適量、番茄2顆、青椒1顆

醬汁：牛絞肉（或將小羊肉剁碎）300g、洋蔥碎末1顆份、大蒜碎末1瓣份、番茄糊2大匙、水1/2杯、鹽2小匙、義大利香芹碎末適量、油、奶油各1大匙

做法：

1.茄子切成1cm寬的圓片之後撒上鹽，再以多量的油炒。番茄切成7mm寬的圓片。青椒去籽，切成5mm寬的圓片。

2.製作醬汁。將油和奶油放入鍋中，把洋蔥炒軟之後加入絞肉和大蒜一起炒。加入番茄糊、水、鹽，蓋上鍋蓋之後以中火煮大約5分鐘。完成時加入義大利香芹碎末。

3.將1.的茄子的半量擺放在耐熱容器裡，再加入2.的半量。

4.在3.的上面擺放剩餘的茄子，再加入剩餘的2.，上面擺放1.的番茄和青椒。以預熱至230℃的烤箱烘烤大約10分鐘。

砂鍋燉魚

這是以稱為Güveç的素燒陶鍋，裝入當令蔬菜和魚燜煮而成的料理。

材料（4人份）：

白肉魚的切塊（鯛魚、鱸魚等）2塊、鹽、胡椒各少許、洋蔥1顆、馬鈴薯2顆、番茄1顆、青椒2顆、蘑菇1盒、大蒜1瓣、月桂葉2片、鹽2小匙、胡椒適量、水1/2杯、橄欖油1/4杯、義大利香芹碎末2大匙

做法：

1.魚塊切成一口大小，撒上鹽、胡椒。洋蔥、馬鈴薯、番茄、青椒切成2cm的方塊，蘑菇對半縱切，大蒜切成薄片。

2.留下半量的義大利香芹，將全部的材料放入鍋中，蓋上鍋蓋，以中火煮大約20分鐘。盛盤後，撒上剩餘的義大利香芹。

炸派餅

與蒙古的炸餃子（Khuushuur）、中亞的炸餃子（Chebureki）是相同的東西。在路邊攤或提供得來速之類免下車服務的速食店販售，但在家裡也可以自己做。

材料（8個份）：

麵皮：高筋麵粉、低筋麵各75g、鹽1/4小匙、水1/2杯

餡料：牛絞肉（或將小羊肉剁碎）150g、洋蔥碎末1/4顆份、辣椒粉1/4小匙、鹽1/2小匙。炸油3大匙

做法：

1.將麵皮的材料全部放入缽盆中，揉拌均勻。覆上保鮮膜，靜置15分鐘左右。

2.將餡料的材料全部放入另一個缽盆中，揉拌均勻。

3.將1.分成8等份，每1份擀成直徑15cm左右的圓形麵皮。

4.在3.的上面各放上2.的1/2量，包成半月形，再將邊緣緊密地捏合。

5.將平底鍋中的炸油燒熱之後，每次把兩個4.放入鍋中，將兩面炸成金黃色。

（圖片提供／台灣東販）