〈生活OK繃〉肉丸子上陣 菜式多變

2017-01-01

文／李櫻芳

每個星期五的晚餐，我都要在半個小時內變出三菜一湯，以免誤了外子上二胡課的時間。

配菜，菜蔬豆腐即可，傷腦筋的是主菜既要有營養又要快速上桌，這可令我一個頭兩個大了，但自從婆婆告訴我一道萬用常備食材後，這個煩惱就迎刃而解了。

每個假日採買存糧時，我會多買兩斤肥瘦三七比例的豬絞肉，回家後再用刀剁細一點，加入剁碎後的豆薯（比較便宜且甜脆好吃），蔥、薑切碎後泡水一會兒再連水加進絞肉裡，最後打個蛋，澆上酒，撒上鹽和胡椒粉後，裝進厚一點的塑膠袋裡，往地上左右甩打幾次，直到肉有黏性為止。接著拿出挖冰淇淋專用的勺子，一杓一杓地挖出大小一致的肉丸子，把這些肉丸子噴上少許油再放進烤箱烤到金黃色，就可以拿出放涼，再依照一餐的份量裝袋，放冷凍庫以備不時之需。

肉丸子加醬油、糖紅燒就成了紅燒獅子頭，加在蘿蔔或玉米裡可煮成好喝的湯，加進關東煮時更有加乘效果，而切片或切塊和青紅椒或芹菜一起炒，也是一道賞心悅目的菜肴；當孩子回家時，把肉丸子回鍋炸一下，撒上胡椒鹽或美乃滋，保證一上桌就盤底朝天。

自從有了肉丸子這道常備食材，我再也不怕趕不上外子的腳步，也不怕臨時有客人上門。