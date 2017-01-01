〈家人愛說笑〉小力還是小粒

2017-01-01

文／劉蕙毓

老公抱著7個月大的女兒坐在椅子上，逗著她玩。女兒最近學會站了，便搖搖晃晃地想要站起來，老公扶著她的小手，讓她在自己大腿上站立，看著小小人兒活力十足的樣子，心裡真是無限滿足。

一會兒，女兒站著還不滿足，屁股左右搖搖，竟開始跳了起來，前後左右地在爸爸腿上踏來踏去，不亦樂乎。

老公突然一臉驚慌，開玩笑著對女兒說：「嘿！不要踩到爸爸的蛋蛋吶！」

我直覺開口：「又不會怎樣，反正那麼小力。」

老公轉過頭來，一臉哀怨：「怎麼，現在嫌我小粒了？」

一瞬間，反應過來後，我忍不住大笑，「你想太多了，我是說女兒踩那麼小力，不是你想的那樣啦！」

哎！男人對那方面的事果然很敏感呀！