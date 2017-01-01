| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水 最High新年城 一起迎接2017
 首頁 > 副刊

〈家人愛說笑〉小力還是小粒

2017-01-01

文／劉蕙毓

老公抱著7個月大的女兒坐在椅子上，逗著她玩。女兒最近學會站了，便搖搖晃晃地想要站起來，老公扶著她的小手，讓她在自己大腿上站立，看著小小人兒活力十足的樣子，心裡真是無限滿足。

一會兒，女兒站著還不滿足，屁股左右搖搖，竟開始跳了起來，前後左右地在爸爸腿上踏來踏去，不亦樂乎。

老公突然一臉驚慌，開玩笑著對女兒說：「嘿！不要踩到爸爸的蛋蛋吶！」

我直覺開口：「又不會怎樣，反正那麼小力。」

老公轉過頭來，一臉哀怨：「怎麼，現在嫌我小粒了？」

一瞬間，反應過來後，我忍不住大笑，「你想太多了，我是說女兒踩那麼小力，不是你想的那樣啦！」

哎！男人對那方面的事果然很敏感呀！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：〈家人愛說笑〉小力還是小粒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.