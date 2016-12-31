大世界小葉片 那些旅途中偶遇的人們
@ㄚ尼
對於一直以來出國旅行只會跟團的我來說，這個夏天長達一個多月的挪威加捷奧自助之旅，真真可說是我人生中重大且出人意表的突破，當然不是我這個路癡腦袋突然裝了個雷達偵測器，看得懂那些錯綜複雜、蜿蜒曲折的大小路徑了，這都得歸功於我的旅伴──有著十多年自助旅行經驗，所有的行程都是她費心規劃，我只須背起行囊跟著她走就對了。
在北角（Nordkapp）觀賞完子夜的太陽，雖然我們已經把所有衣物全穿在身上，還是冷得直發抖(因為行李箱迷航了，可憐我腳上還穿著涼鞋哪)，就在我們畏縮著準備走回住宿的青年旅館，背後傳來熟悉但有些腔調的中文：「你們從台灣來的？預計在北角待幾天？」
一番交談後，得知這個來自新加坡的年輕人，喜歡自助旅行，這是他第三次來挪威的北角，前兩次跟家人或朋友來時，都遇上壞天氣，只能悵然離去。這次他自己一個人來，為了保險起見，訂了三晚的住宿，果然前兩天一直下雨，直到今天下午才放晴，他也終於看到北角的永晝了。
看著他輕揚的嘴角，聽著他滿足的語氣，我和旅伴眼裡放射出掩藏不住的驚喜：天！第一次來北角、而且只預定停留一晚的我們居然如此幸運，就這樣輕易見識到了日不落的永晝奇景！
在特羅姆瑟的餐廳，正滿足的喝著卡布奇諾時，一口標準的京片子在身旁響起：「你是從台灣來的吧？跟團嗎？」我轉身面對一個中年男子，微笑點頭：「對啊！我來自台灣，不過是自助旅行，你是跟團？」那男子搖搖頭：「不！我一個人從北京開車來的。」
啥？從北京開車來挪威？怎麼可能？車子怎麼橫越太平洋及大西洋？你在唬弄人吧？我的臉上一定寫滿了不可能，因為他馬上解釋：「真的，沒騙你！我從北京開車穿過俄羅斯再到歐洲，預計旅行三個月。」頓時我汗顏了，我只從咱島國的角度思考，完全沒想到人家內地的那一端是連著歐洲的，於是訥訥地問道：「一個人開車旅行三個月，不怕遇到意外狀況？」
「沒辦法！朋友都沒這麼長的假，只好一個人旅遊了！」看著他自豪的神情，我是佩服得五體投地，萬一車子拋錨怎麼辦？光想到這我就不寒而慄，更遑論漫漫旅程中只有自己一人！此時才想到竟忘了問他開了幾天車才到挪威，又是哪種車這麼耐操，經得起如此的萬里長征啊！
在斯沃爾韋爾準備搭巴士到奧鎮，過了預定時間，巴士遲遲不來，我們只能無奈地在炙熱的陽光下等待。一對候車的母女大概看我們也是東方面孔就與我們攀談，一聊之下，驚喜地發覺我們在奧鎮住的是同一間民宿，而在瀋陽中學教英文的女兒趁著暑假，帶著年近八十的老母親出來自助旅遊，一路從瑞典、芬蘭來到挪威，接下來還要去奧地利、瑞士，預計玩兩個月再回中國大陸。
哇！聽得我瞠目結舌，除了對老人家硬朗的身體豎起大拇指，對女兒難能可貴的孝心感佩不已外，突然發覺，比起人家動輒兩三個月的自助遊，我以為「壯舉」的自助一月遊，根本是小兒科，看來我還要再接再厲，才有望晉升「自助一族」啊！
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