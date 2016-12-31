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微小說 真愛

2016-12-31

@林宛靜

一隻剛斷氣的老狗到天堂的寵物部門報到。牠既衰老又眼瞎，身上的毛凌亂地糾結在一起，一見到上帝，便迫不及待地控訴自己的主人是如何的無情無義，牠付出了一切的愛，卻慘遭被拋棄的命運，在收容所結束生命。

「太可惡了，主人要我乖乖在那裡等，很快就回來，我是這麼全心全意地信任他，可是我等到什麼？安樂死！」老狗憤怒的咆哮和難以掩蓋的傷心打動了上帝。

「唉，可憐的孩子，你在這嚷嚷主人也聽不見啊！這樣吧！我幫你一個忙，我替你傳達，讓他知道他是個多麼卑鄙又糟糕的人，來，你重說一次想對主人說的話，剛說得太急了，我沒聽清楚。」上帝憐憫地看著老狗。

老狗頓了一秒，「我愛你。」

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標題：微小說 真愛


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2016年12月31日‧星期六‧丙申年臘月初三日
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