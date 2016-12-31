2016-12-31

@朵朵

天空對青山說，無論春去秋來，我陪著你。

浪花對沙灘說，不管歲月如流，我伴著你。

你也曾經像天空對待青山，或是浪花守候沙灘，那樣陪伴一個人嗎？

千金散去還復來，但時間只會不斷地流逝，因此最重要的資源不是金錢，而是時間。

所以，親愛的，真心對待一個人，不是買許多東西給他，而是不計時間地陪伴，有如天空對待青山，浪花守候沙灘。