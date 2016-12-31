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浮世男女 不愛了

2016-12-31

@罌粟花

那天，朋友用社群網站留言給我，說他三周前開始的愛情結束了，不到一個月，他說。我能感受到他的情緒猶如慌亂置入背包或者提袋中的耳機線，當時如何匆忙地放入，待到要取出時耳機線的糾纏，總顯得狼狽。他試圖在字裡行間藏起他的慌張，但他重複的思考邏輯如落入芳香陷阱的螞蟻，不停繞圈、來回踱步。他有時會忽略我給他的建議，自顧自地回覆，即使他忘了他在前一刻才剛提過相同的事件。

他重複最多次的不外乎是上次見面是他們最後一次見面，還有，對方欺騙了他。他一直重複地問我，對方當初應該還是有愛過他的對吧？或是為什麼對方要騙他，為什麼對方有了他還不願意放棄手中握著的其他釣竿？接著他開始尋找他們相處的細節，探查魔鬼的蹤跡，而他發現的蛛絲馬跡都是對方毀掉這段愛情的痕跡，都是對方的錯。

他說那是最後一次見面。我只好說：「你最後會明白你這樣做是為了什麼。」他問我，為了什麼？我說：「為了證明你對這段感情問心無愧。」當然我不是說他絕對也有做錯什麼，只是說，分手以後，如果不能接受這個事實，往往都會想要知道為什麼，但就算愛情真能夠被公式證明，解答不過也只是不愛了而已。我想起離婚的父母，我深信父母當初肯定都是深愛著彼此，也一起生活了很多年，但他們還是離婚了。我知道他們曾經相愛，但最後只是不愛了。

但若身為當事者能夠如此理性地面對情感的問題，也許每一個人的耳機線被隨意扔進包包裡的時候都不會打結了。如果追根究柢有時並無法讓自己變得更快樂，也許我們該選擇忽略，真相除了殘酷，也很難辨別是否為真，不真想像空間就大，容易越想越悲傷。不如忽略吧，也許還是會在某些時刻傷心，但至少不用再以傷口的年輪紀事。也許試著訂定目標，逐一完成，肯定自己，很快就能再以自信的自己去面對下一段關係。然後會再想起那時最後一次的見面，會想起原來那時的自己多麼哀傷且自卑。

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