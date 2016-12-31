食光走廊 包子、饅頭、花捲、豆沙包……
@伊迪．沙琪瑪
我的童年是在外婆家度過，那時外婆家是嶄新的小住宅區，她和她的鄰居都是一塊從舊眷村搬出來的原班人馬。
每天下午，小住宅區裡曲折的小巷會傳來叫賣聲，「包子、饅頭、花捲、豆沙包——」
那是一個拉拖車的老人，我時常覺得他就是宅配到府的始祖。他看準這裡住的都是外省同胞，還是不願上市場、腿腳無力的老同胞，所以天天來，而且每天賣到一個包子都不剩。
之後我搬出外婆家，老人抑揚頓挫的口號也和我的童年一起畢業了。
十幾年後我到北部生活，住在一個老舊吵雜的住宅區裡，這裡什麼聲音都有，每天都在蓋大樓，機械聲震天價響，房間的窗戶天天都在經歷三級地震。
某天，我從信義區搭車回到老公寓。
「ㄇㄢ頭，好—好吃的ㄇㄢ頭！小姐，要不要來個饅頭。」
被小販突擊的我很快就屈服了，「好啊，那就來個饅頭。」
老闆大約四十出頭，推著小推車，推車上疊著十幾個塑膠簍，最上層的用白布蓋著，我覺得自己好像看到恐龍復活。
他問：「要哪一種，有白的甜的全麥的芋頭的，還有包子，芝麻紅豆酸菜雪裡紅肉包辣肉包。」
我一向敵不過俐落的叫賣攻勢，每種都要了一個，才順利走回陰暗的公寓樓梯。
後來又買了幾次，老闆說過不久就會有店面，那是兩年前的事，最近還是會聽見賣ㄇㄢ頭的聲音從樓下經過。
每當我以為巷口的行動大聲公快消失不見的時候，這些古意的台灣魂就會突然復活。
「島輝——喝價ㄟ島輝！」
炎炎夏日，歐巴桑舀了幾瓢豆花，豆花滑進免洗紙碗裡，她從冰桶拿出礦泉水瓶裝的糖水倒進紙碗。她說：「我的島輝是灰基改黃豆做的哦！」
原來歐巴桑也有在follow食安問題。歐巴桑叫賣的地區也有攤販聚集的市集，可是她依然每天拖著大鐵桶賣豆花。
「如果客人買不到怎麼辦？」
「杯啦！我有拜託市場那間賣蔥油餅的，在他們攤子上留我的電話，客人想吃我就給他送去。」原來如此，這樣客人就不用為了一碗豆花玩起你追我趕的遊戲。
像這種用兩隻腳走動的攤販，客人就算住在公寓，只要從樓上大喊一聲，老闆聽到就會停下來。
以前老家附近有個阿公，他天天騎著廣播車賣涼沙丸，廣播聲音很大，車子還沒騎到家門口就聽得到，想吃的人動作要快，拿好機車鑰匙、跳上機車、加速追上，有時甚至還追不到，讓人搞不懂阿公到底是想做生意，還是要當飆車族。
現在想起來，根本忘了涼沙丸是什麼味道，只記得追上阿公的成就感。說不定，這也是另一種吸引客人的奇招吧！
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標題：食光走廊 包子、饅頭、花捲、豆沙包……
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