奇怪話劇社 處女座不處女座
2016-12-30
@方維賢
不管是新友或舊識，在知道我的星座後，總是撐大了眼睛，「我感覺不出你有潔癖啊？」「你是不是做事的時候特別挑剔？」身為處女座的我，不禁很好奇，這些人是不是家中都擺放著一本十二星座指南，鉅細靡遺地形容每個星座的個性。
偏偏，我是屬於不愛乾淨、做事大而化之的處女座男生。凌亂的房間被家人戲稱遭小偷闖空門，用餐常時不拘小節的用手掰起炸雞或是披薩就直送口中。
工作上，交出自己負責的進度給上司時，也屢次被退回，指正細節上的諸多疏失。
如果有個名為處女座族群，我註定被當作不合群的怪胎。
靜心想想，我也算丟了處女座的同類面子，於是我開始檢討，並特別留意自己的言行舉止。吃點心時，刻意地拿衛生紙掐著再放到嘴裡；辦公時，再三確認沒問題後，才戰戰兢兢把資料交出去。
慢慢的，旁人開始認同我的星座性格，對於我表現出來的處女座面向也深信不疑，彷彿我天生就是一個習於拿著酒精瓶對環境進行消毒、對每件小事都碎碎唸的重度控制狂。
閒來無事時，我開始瀏覽一些星座分析的臉書貼文，去揣摩這些星座專家眼中的處女座究竟是何方神聖。潛在的我竟然是頭腦清晰的完美主義者，遇到不平之事必定主持正義，但也因為太過務實而缺乏浪漫情懷，雞蛋裡挑骨頭的習慣影響了人際關係……，越往下讀，發現連我自己都不瞭解自己，猶如情報局人員，正收集一個與自己無關的陌生人資料。
直到我前一陣子看了一本新書後，才頓時得到精神上的盟友。書上介紹所謂的星座，不過是一種大數據的抽樣調查，這論點令我感同身受，想立即大聲疾呼，星座參考就好！
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