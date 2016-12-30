大世界小葉片 聽說你要去土耳其

2016-12-30

@李馥

那個夜晚，路燈都睜大眼睛，似乎漾著土耳其藍的氛圍。他帶你去南京東路的番紅花餐廳吃土耳其料理，你吃了土耳其彼得(pide)和扁豆湯、米布丁，味蕾似乎進行了一場土耳其的新奇之旅。的確，土耳其的誘惑令人難以拒絕，當你聽著你那當翻譯的朋友說著土耳其聖索菲亞大教堂、藍色清真寺，還有讓鼻翼都甦醒的香料市場，你的耳朵也灌進了莫札特那首悅耳的土耳其進行曲。

所有的期待都像那首輕快的土耳其進行曲。你還沒到土耳其，心就隨著土耳其的熱氣球冉冉升空了。一切好童話，雖然規劃的土耳其之旅尚未實現，但你卻早已在夢裡體會，番紅花城、伊斯坦堡、安卡拉、棉花堡、卡帕多奇亞，分別漆上不同的色彩，恰似用Flash動畫編輯出的影格，不停地在眼前示現。

聽說你要去土耳其，那應該是粗礪的城市給你的淤積吧！工作瑣事的淤積，人際與感情的淤積，讓這個城市像個大牢籠，一種想要衝破窒息牢籠的解放。對土耳其的嚮往，對旅遊的渴望，像發酵的麵糰那般迅速膨脹開來。從事翻譯的他，早已去土耳其自助過多次，他在和你用餐的片刻，可以讓你的土耳其彼得以木馬屠城記為佐料，讓海倫和帕里斯愛情增添了更豐厚的歷史底蘊，你想海倫和帕里斯的愛情最精采之處就是引發特洛伊戰爭那段，就像那著名的土耳其旋轉舞，讓旁人看得神魂顛倒、天旋地轉。而你的米布丁，似乎抵不上博斯普魯斯海峽的魅力。他熱情充沛地描繪著劈開歐亞的海峽，像一把藍色的彎刀，將伊斯坦堡一分為二……，就像切開土耳其優格蛋糕那樣！說著，他的嘴邊都是瀑布，這真的讓你嚮往了，土耳其蛋糕清爽綿密的滋味，或許就是博斯普魯斯海峽兩岸如詩如畫的海岸風光吧！

聽說你要去土耳其，她熱情地借了一本同學出版，關於土耳其的書籍。土耳其語文學系畢業的她，說起去土耳其自助旅行的趣事，兩眼熠熠發亮，逗趣的聲音像卡通裡的小丸子。她說她難忘半夜三點起來坐熱氣球的體驗，她說視野感到無比的遼闊，有一種笑傲天際的優越感。她說愛極了土耳其浴，讓身體每個細胞都活躍起來了，每個毛孔無一不感到舒暢，她說土耳其冰淇淋的炫技與Q彈好滋味，真像某種毒品，戒也戒不掉……。

聽說你要去土耳其，你去圖書館裡，將那本厚厚重重的《純真博物館》抱回家，那是土耳其作家，也是2006年諾貝爾文學獎得主奧爾罕‧帕慕克。你在書裡看到了關於一段愛情，而其實是作家對一座城市的愛戀，你咀嚼著作家文字裡的芬芳，感覺那座城市離你越來越近，你知道有那麼一天，你會抵達那座城市，抵達你嚮往已久的，土耳其。