單身男子公寓 長大之後
2016-12-30
@陳志勤
「突然喜歡上一個人」這件事情，好像只會停留在十六、七歲的時候。
在學校裡，坐在你右手邊的位置，和你穿著一樣制服的女同學，就算只是不小心碰到她的手臂一下，那股愛情的電流就直接傳達到你的心中，就算是搞不清楚怎麼回事，她在你眼中就是與眾不同，那股無法用科學解釋的悸動不斷徘徊在你心中，使你會想盡辦法討好她、搞怪去吸引她注意，想要讓她為你微笑，也不怕與世界為敵，努力成為她世界中最特別的人。
這份單純美好的心情隨著現實襲來而被擊破，就算能像拼圖一樣慢慢拼湊出來，但早已經有了裂痕，不再完整。
當你是二十七歲，經歷了感情的風霜和折磨後，任何一部幸福結局的愛情小說再也無法感動到你，唯有留下遺憾的愛情小說才能觸動你曾經有裂痕的回憶。即使是遇見不錯的對象，有了親密接觸，但腦袋還是不停的為現實打轉，你沒有和她一樣，穿著同樣的制服，沒有像十六、七歲時的那份單純，腦袋只想著眼前這個她有多少學貸要還、家庭背景、工作待遇、婚後想不想生孩子、和自己的爸媽是否能和平相處等。
想到這裡，與其還要花時間互相磨合，不如和自己相處最簡單。就從喜歡自己開始吧。長大的第一件事情，就是要學會自己一個人面對孤獨。
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