朵朵小語 讓自己好好呼吸

2016-12-30

@朵朵

寬恕並非一件容易的事，但不原諒卻令你更難過。

對於別人的過錯耿耿於懷，像一根魚刺卡在喉嚨，吞不下也吐不出，你的呼吸因此難以順暢。

試著原諒吧，不是為了他人，而是為了自己。

原諒不是認同別人犯的錯，而是要讓自己可以好好呼吸，為了自己好過。

沒有道理因為他人的錯誤，卻損害了自己身心的健康。別讓那些人那些事影響了你，親愛的，那不值得。

關於寬恕這門功課，從來不是要去原諒誰，只是珍愛自己罷了。