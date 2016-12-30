朵朵小語 讓自己好好呼吸
2016-12-30
@朵朵
寬恕並非一件容易的事，但不原諒卻令你更難過。
對於別人的過錯耿耿於懷，像一根魚刺卡在喉嚨，吞不下也吐不出，你的呼吸因此難以順暢。
試著原諒吧，不是為了他人，而是為了自己。
原諒不是認同別人犯的錯，而是要讓自己可以好好呼吸，為了自己好過。
沒有道理因為他人的錯誤，卻損害了自己身心的健康。別讓那些人那些事影響了你，親愛的，那不值得。
關於寬恕這門功課，從來不是要去原諒誰，只是珍愛自己罷了。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 電子耳耗材補助 低收戶最高萬元
- A-Lin解密指天招牌動作 感傷淚崩
- 公托聯盟元旦上路證照保母 僅2成有意願
- 立院臨會拚6大案 林揆：速過總預算
- 義式料理+當地食材 暖胃暖心
- 豬哥亮目睹兒被上銬飆淚 《大釣哥》父愛噴發
- 《超會賺台灣運動明星》陽岱鋼 10年身價翻45倍
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 爬黑山出事害命 網友︰檢方應究刑責
- 當官敢貪 杜特蒂︰丟下直升機
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Adults at fault for Nazi incident: Tsai
- 維冠受災戶搬新家 邀請賴清德
- 校長教武術 辦公室像兵器庫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China blamed for VAC boss’ Singapore snub
- 高雄領先全台 10輛多元化計程車開跑
- 高雄駁二跨年派對 屋頂看海吃羊肉爐
- 自由廣場》監委提名未爆彈
- 刮刮樂鬧新春 台彩總獎金加到117億
- 10年情緣結成正果 潘政琮低調完婚
- 全台嗨跨年 追星照過來
- 張斌甫又帶人爬黑山 走南3段1人摔死
- 假川普祝壽 彭淮南說NO
- 落網7嫌最重判12年 前搏擊國手也涉案
- 浩子切了阿翔 驚傳暫退演藝圈
- 豬心開啟科學夢 宜中郭宇恆全國賽獲獎
- 陳昇酒量倒退嚕 嫌小巨蛋沒Fu
- 花海加雲海 信義賞梅太美了
- 公費疫苗用完 連假當心流感
- 蛀蟲藏木1.4億年 木化石博館珍寶
- 名媛愛時尚 挖寶複合精品店
- 國安局籲退離人員 勿前往中國
- 自由廣場》中國遇上小英流沙
- 助廠商逃漏稅 台東縣長黃健庭二審判刑5月
- 大學行政職可兼企業職 立院初審
- 元旦起垃圾減量 拚每日減百噸
- 勇士屠暴龍 續寫119場未連敗
- 柯瑞進三分球 送蚊帳到非洲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：朵朵小語 讓自己好好呼吸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分