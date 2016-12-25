小繆思 只是一隻魚
2016-12-25
@孫東尼
他被同事惡意抹黑遭到公司解雇，交往五年的女友送了一頂大綠帽，原本自以為順利的人生竟在短短一個月內瓦解。偏偏他是一個有淚不輕彈的男人，即使心中波濤洶湧，卻依然表現處之泰然，打起精神投履歷找新工作，可惜的是腦海揮之不去那女人的身影，猶如鬼魅般無時無刻糾纏著他，曾一起想像未來的房子裝潢風格，也曾在凌晨三點的海邊等待日出，那些一同慢慢實現的夢想如今只能空想。導致長期失眠，必須依賴酒精助眠才能入睡。
他想要尋求一個答案，到底人生走到如此境地，是哪一個環節出了差錯？於是走進書店試圖找出一本能解惑的書，或某一行能令他醒悟的文字，但更換一本又一本始終沒有他真正想要的解答或者安慰。
他走向CD試聽機前，戴起耳機隔絕外在的喧囂，閉上眼聆聽耳機內傳來一陣又一陣的海浪聲，突然他感到全身冰冷，一睜眼發現自己在海底，「噢！原來這只是一場夢啊！」他喃喃自語，同時也能感覺自己正在哭泣，但還好眼淚在這偌大的海洋根本無足輕重，於是他搖擺身子游向更深更冷的水域……。
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