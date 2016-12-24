朵朵小語 都需要時間

2016-12-24

@朵朵

如果無論如何就是無法原諒，那麼，不需要勉強自己，但總是可以暫時放下。

先放下一個小時不去想這件事，然後放下一天，漸漸地，你可以放下一個月，甚至放下一年……然後很久很久以後，當你再想起來的時候，才發現那件事真的過去了，你已經心平氣和。

所以，親愛的，現在還不能原諒也沒關係的，只要能暫時放下就好了。

時間是一把熨斗，總有一天，會將一切都撫平。