人生作業簿 境隨心轉

2016-12-24

@旋轉木馬

學弟家的桌球室終於竣工了，遇有閒暇，我總會過去陪他對打練習。

學弟原先專攻三鐵，各地征戰，代表南市拿過不少面獎牌，後來又對桌球生出興趣，便二話不說加入球隊，埋頭苦練起來。而這些，都是他不良於行之後的事了。

十年前，學弟意外遭逢車禍，自此便須與輪椅為伴，頭幾年當然難以接受，終日躺在床榻哪也不能去，沉默寡言且對未來喪失信念。所幸我們這群朋友相識日久，能夠時常陪伴開導他，又是熱心拉著他外出運動、踏青，終於令他重新振作過來。

接觸了運動競技，讓學弟找到新的人生方向，有了獎盃獎牌的肯定，讓學弟相信自己不再是可憐的「特殊」人士。以前他老是怨嘆如果當初沒發生車禍，現在的他也能跟正常人一樣跑跳、戀愛；如今他的想法業已轉變：「如果我以後真的沒辦法站起來了，那現在可以做些什麼？」｣

學弟現階段的首要目標是入選桌球國手，怪不得他常說：「以後我有四個輪子跑得快！」我們恐怕也得加緊腳步囉，以免落後他太遠。