人生作業簿 境隨心轉
2016-12-24
@旋轉木馬
學弟家的桌球室終於竣工了，遇有閒暇，我總會過去陪他對打練習。
學弟原先專攻三鐵，各地征戰，代表南市拿過不少面獎牌，後來又對桌球生出興趣，便二話不說加入球隊，埋頭苦練起來。而這些，都是他不良於行之後的事了。
十年前，學弟意外遭逢車禍，自此便須與輪椅為伴，頭幾年當然難以接受，終日躺在床榻哪也不能去，沉默寡言且對未來喪失信念。所幸我們這群朋友相識日久，能夠時常陪伴開導他，又是熱心拉著他外出運動、踏青，終於令他重新振作過來。
接觸了運動競技，讓學弟找到新的人生方向，有了獎盃獎牌的肯定，讓學弟相信自己不再是可憐的「特殊」人士。以前他老是怨嘆如果當初沒發生車禍，現在的他也能跟正常人一樣跑跳、戀愛；如今他的想法業已轉變：「如果我以後真的沒辦法站起來了，那現在可以做些什麼？」｣
學弟現階段的首要目標是入選桌球國手，怪不得他常說：「以後我有四個輪子跑得快！」我們恐怕也得加緊腳步囉，以免落後他太遠。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 心靈捕手
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 聯合國通過決議 要求以色列停止屯墾
- 斯容體驗四腳獸 激情過後留齒痕
- 阿扁睽違8年「不看稿」致詞 網友驚：功力屌打政客
- 串聯四大據點 一粒麥子加入長照
- 中科院研發海洋雷達 抓走私利器
- 台灣百合復育 八斗子明春重現盛開美景
- 中資收購芝交所 美議員促證交會擋下
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網
- 阿信貼掌陳綺貞 粉絲嗨 － 補位鼓手 被虧鐵獅玉玲瓏
- 自由廣場》這個愛國組織無法管？
- 年金分區座談 將討論四「地板」方案
- 2016十大風雲人物排行榜出爐 小英總統奪冠！
- （影音）5566、Energy當年太狂 五月天《小護士》致敬
- 調節農產品 縣府擬設冷凍冷藏集貨場
- 台塑汽、柴油 下週不調漲
- 《通靈》娜塔莉狠角色 打腫強哥愛女小臉
- 命是上天給的… 抗癌行善 10年捐千萬助弱勢
- 神似穀保「蔡董」被當綽號 丁子坡︰很喜歡呀
- 傳遭IS鎖定 FBI警告耶誕期間遠離教堂
- 日職》巨人本季最多勝投手 明年要拚澤村賞
- 威廉不娶阿緯女兒了 阿緯老婆喊：支持多元成家
- 台南區農改場小果番茄賽16獎 嘉縣包辦15個
- 月薪嬌妻真實情節上演 婚姻契約卻讓女子崩潰
- 板中組裝雲霄飛車 腦麻生歡樂首航
- 正心仁愛健行45年 走過的路可繞行台灣2000次
- 大鵬灣水幕光雕平安夜點亮！ 遊客又驚又喜
- 竹市感恩晚會 表揚三名城市英雄
- 天生無手小男孩圓夢！耶誕前獲贈「鋼鐵人」義肢
- （影音）五月天耶誕開紅趴 阿信放話唱到爽
- 回應學生穿納粹裝再惹議！他用一句話反諷校方
- 北市雙層觀光巴士 要引進日式服務
- 城市好旅宿評比 高雄奪特優
- 誇張！ 阿公田裡撿到這隻動物 網友大傻眼
- 冷眼集》中國說的好聽
- 自由廣場》減輕病痛自然死
- 《就職兩週年》林智堅：幸福城市不是口號
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：人生作業簿 境隨心轉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分