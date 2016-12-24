人生萬花筒 你也會禱告嗎?
@ 張玉芸
葛瑞絲今年九十五歲。瘦小的臉龐佈滿細細皺紋，這兩年來歲月變本加厲，攀爬速度加倍無情，面容明顯消瘦而紋路加深，凸顯見證九十五年的風霜。
葛瑞絲回憶說，她年輕時候，兒童主日學老師史密斯先生的一句話讓她牢牢謹記。他說，所有的禱告，所有的靈修，目的就是要在生活裡的每一個時刻做出正確的決定。
我當時沒有完全同意這句話，因為我覺得禱告和靈修的目的不只是這樣而已。不過，我後來理解了，這位主日學老師對於孩童的教導，以這樣簡單的言語是恰當的。靈性的成長是一條漫長的旅程，本就無法三言兩語表達完整。這位老師的一句話深植在一個小女孩的心中，何等可貴。
做決定，在生活中的每一時刻做出正確的決定，其實也就是將禱告和靈修，確確實實地實踐於日常生活裡。這是每一位注重靈性成長的人需要謹記的一件事情。
「生活裡難免因為判斷錯誤，做錯決定而飽嚐苦果，判斷錯誤的原因有千百種，但是千萬不要歸咎他人，因為最終的原因一定是自己。」老人家肯定的說。
年紀越長，她越不相信意外，每一個意外，都帶有一些訊息，一些理由， 一些學習。所有冗長的理論，每天閉著眼睛的禱告或靈修，倘若無法應用在生活上，便是流於空談。除非付諸正確行動，賦予意義。
「不過，人生的檢討要短暫喔，不要限於懊惱，懊惱是痛苦的開始，千萬不要踏進去。人生裡充滿的是機會，讓人進步和成長的機會，這是恩典。」這也是九十五歲葛瑞絲的智慧 。
「除非付諸正確行動，賦予意義。」這句話在我心底發出迴響。我想到有一天晚上的夢境：
在National Trust (這是英國的一個非營利組織為要保護環境和古蹟) 最近發行的藝術紀念品中，有我的新作品「Walking Jesus」。小小的盒子裡面，有一疊雕刻和攝影結合的精品。每一張作品都是行走中的耶穌，每一張耶穌的身體都有顏色，但雙腳部分很特別，全部是原木製作，也就是最原始的顏色。很奇特的設計，每一個耶穌像都有兩種色差。
夢裡的我，身為創作者，一方面很高興有如此精緻的作品呈現，但是又有些心虛，因為我記不得何時製作這麼有創意的作品。
「行走中的耶穌」，身體可以有各種顏色，但是唯有走出來的腳步，是最原始的，赤裸裸的顏色。原木的雙腳，沒有任何顏色可以遮掩，最真實的顏色。好深刻的夢境。好多的提醒，好多的看見。
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