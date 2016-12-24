回聲谷 Happy Ending
2016-12-24
@方維賢
對於電影，我有一種怪僻，還沒進到電影院之前，總喜歡先上網查遍相關評論，能夠知道劇情甚至是結局最好，似乎預先得知主角會邁向最後的勝利後，我才能有勇氣坐在黑漆漆的大螢幕前，觀看主角歷經的種種苦難。
女友曾怨過我這樣不解風情的作法，似乎是在逃避。至於逃避什麼，在我來不及弄清她字裡行間的用意時，我們已經分手。
在她離開的那些日子，我拼命地租電影回家看，以彌補沒有人一起鬥嘴生活的空虛。電視上的畫面鮮明地跳動著，我卻出神地想著女友離開我前說的話，我究竟在逃避什麼？
於是我克制著自己，不去爬文，不先去咀嚼那些影評，試圖在那些未知的情節中尋找這個問題的解答。漸漸的，這些電影的人物勾勒出我心中的怯懦。交往數年的感情，準備下一階段的存款與買房；換了新工作的職務，打算申請調動；進修的論文卡關許久，卻聽聞校系合併。
原來我是那麼不希望在走過這些艱辛的過程後，得不到應有的無上嘉許。潛意識的期盼，未到的結局能掌控在自己手中，那麼先前粉墨登場的如戲人生，才彷彿有那麼一點價值。
想通這點，眼前的電影正播到歡樂處，卻不知怎的開始覺得鼻酸。
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