2016-12-25

@張寶麟

豔陽發威，大地被蒸得冒出熱氣。

他失魂落魄地走進僻靜山徑，工作與感情雙雙重挫，讓他一籌莫展，心情盪到深淵，冰冷感覺與酷熱形成強烈對比，而旁邊芒果樹上的蟬卻毫不客氣，大聲地恣情嘶喊，似乎正大力地嘲弄他。

他神情麻木宛如行屍走肉，一陣疾風急促而來，撼動老芒果樹的枝葉，有顆芒果從高空墜落，狠狠地砸中他的臉。他眼冒金星回過神，怒氣沖沖地瞪著地上那顆凹陷一半的土芒果。

擦了擦臉上的黃汁，忽然間，聞到散逸出來的果香，他愣了半晌，蹲下身，撿起那顆芒果，坐到樹頭剝了皮，一口咬下，美味的土芒果從舌尖迅速傳遍全身細胞。小時候三合院那棵芒果樹及父母勤苦持家、古早而純樸的記憶驀然浮起。

「跌倒，只要爬起來就好！」阿爸曾對他說。

吃完芒果，他若有所思地將種子埋在空曠處，「一念天堂，一念地獄」，他決心要像芒果子一樣，重新發芽。