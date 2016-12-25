朵朵小語 尋常的幸福

2016-12-25

@朵朵

有時候，你會覺得一切都好無聊。

但你知道嗎？只是像平常一樣洗著衣服，或是走著每天都走的那條路，所有看似平凡無奇的事物，都是一種幸福。

畢竟人生無常，你永遠不知道，明天和意外哪一個會先到。

日子能尋常地過著，那是多麼令人感謝的恩寵。

親愛的，當你明白一切都不是理所當然的，你也就明白每一個當下有多麼值得珍惜。