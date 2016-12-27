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〈旅遊的滋味〉悠閒的岸和田散步

2016-12-27

今天的品嘗者／王克崇

岸和田市是位於關西空港往大阪途中的一個小城鎮，除了每年九月舉辦的岸和田祭是能吸引日本大眾的注意外，岸和田市就真的是個安靜的城市，會來拜訪岸和田市是因為另一個景點──岸和田城。

不屬於日本百大名城的岸和田城卻也是歷史悠久的古城（建於西元1334年），現有的岸和田城也是經歷過幾次翻修重建後的城池。不同於大阪市區攘往熙來的人潮，路上行人車輛不多，從車站走到岸和田城的路途中，僅我們兩位旅人。繞過岸和田高中旁岸和田城就豎立在我們眼前，藍天白雲映襯下，岸和田城更顯得美麗。

登上只有我們兩人的天守閣，用著城主視野360度環看這個城市，遙想古時城主在這天守閣看到的領地繁榮，應有多麼意氣風發！在這高度還能眺望遠方大阪港海際線，藍天、白雲、碧海加上微風徐徐，甚是悠閒！旅行不就是一種悠閒的享受嗎？

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  • 藍天配上白雲的岸和田城。

    藍天配上白雲的岸和田城。

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標題：〈旅遊的滋味〉悠閒的岸和田散步


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