〈旅遊的滋味〉黃金海岸的珍珠──月之堡
2016-12-27
今天的品嘗者／趙翠菁
西班牙是個熱情的國度，沿著地中海有許多度假景點，陽光、沙灘和比基尼畫面讓人賞心悅目，許多人習慣租度假公寓享受美好慢活人生，這樣更能體會休假的樂趣。我們愜意漫步濱海大道，順便寄明信片給自己，提醒曾擁有的美好。遠處山頭的月之堡是海上明珠，特有的白牆藍框加上極富心思的鍛鐵裝飾，每每吸引度假人潮。當車沿著山之顛海之邊開去，到處都是販賣紀念品、戲水器材和遮陽大傘的店家，彷彿是迷你版的法國尼斯， 原來所有的歐洲人都如此熱愛追逐陽光，他們才是真正「太陽的後裔」吧！
當車子到達潘尼斯可拉，又是另一種風情，鵝卵石的蜿蜒高低小巷好像走迷宮，考驗記憶力和腳力，但是轉角的不同風情讓人不虛此行，湛藍的大海、刷白牆壁還有慵懶友善的居民，好像不小心走進希臘的海邊小鎮，因為這裡原是亞維儂主教為了避免夾在羅馬教廷和法國國王的出逃之地。在月之堡裡人們閒適恬淡，少了宗教的煙硝味只有和平包容與體諒。我買了一個鐵製蠑螈掛飾，據說可趨吉避凶，同伴們也開買起來，好做為日後回憶的線索。當我們心滿意足提著戰利品走過九彎十八拐的高低巷弄總算回到出口，摸摸微疼的膝蓋和手臂，健康的身體和志趣相投的旅伴，就是繼續旅遊尋找新世界的最佳動力！
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