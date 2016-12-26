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〈旅遊的滋味〉大地的盡頭──知床

2016-12-26

今天的品嘗者／林禹成

這趟旅程開車來到北海道知床，當然有安排前往最具代表性的知床五湖。知床五湖的開放方式分成3種：植被保護期、棕熊保護期及自由利用期，這次七月份前往是屬於棕熊保護期，必須請當地嚮導帶隊保護才能入內走地上遊步道和三湖至五湖。另外，如果當天有人目擊到棕熊出沒的話，步道就會立刻封閉到閉園甚至隔天，所以這次能順利走完全程也算是運氣不錯。

出發前大家都必須聽取簡報，學習五湖的環境、遇到棕熊的應對，鞋底也要用毛刷清乾淨以免帶入非本地的生物。由於當天是雨天，嚮導給我們雨衣及雨靴，走起來甚至比自己的鞋子還輕鬆。

涼爽的清風、幽靜的湖面和森林、到盛夏還有積雪的知床連峰，細雨過後的知床五湖讓人感到無比放鬆，湖上清澈的倒影使心靈也獲得洗滌。我想，到訪過知床的旅人必定有不少人和我一樣，想再次造訪這片美麗的淨土。

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  • 細雨過後的二湖，湖面就像鏡子般倒映著知床連峰。

    細雨過後的二湖，湖面就像鏡子般倒映著知床連峰。

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標題：〈旅遊的滋味〉大地的盡頭──知床


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