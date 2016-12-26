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〈旅遊的滋味〉振翅飛翔的白鴿車站

2016-12-26

今天的品嘗者／鍾聞達

走出2001年9月11日恐怖攻擊陰霾，重建後的紐約世貿大樓已於2014年啟用，而在旁遭受波及而損毀的紐新（PATH）車站，在西班牙知名建築師卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）近乎完美的要求下，遲至今年3月才通車，內部的Westfield購物中心則於8月16日正式營運。造價44億美元的全新車站有個新名字叫Oculus（眼窗），外觀就像在高聳擁擠的都市叢林裡意欲振翅飛翔的白鴿。

從百年地鐵老舊悶熱的甬道魚貫而出，來到高挑無梁柱的大廳，頓時感受到宛如溜冰場般的雪白沁涼。這座世貿交通轉運站最特別之處是屋脊採天窗設計，橢圓形兩側牆面亦以重複的白色鋼結構與玻璃打造，當陽光在不同時刻灑入，都會產生意想不到的氛圍。有時，正午的光束為這裡添加了教堂般的聖潔明亮；有時，溫暖昏黃的自然光暈，在純白大理石地板上渲染出一片朦朧寂靜的行人倒影。

當你參觀完911國家紀念博物館和雙子星大樓瀑布紀念碑後，再來到這座車站，更能感受到紐約永懷希望、自由奔放的氣息。而白色所擁有的力量，就是包容其他顏色，任其在上面恣意揮灑出美麗的圖畫。

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  • 通勤穿梭的人群像滑冰一樣，快速前往彼方的閘口。

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2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
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