〈戀愛大智慧〉承諾拉扯你我

2016-09-18

文／逆水

朋友糾葛了許久的戀愛，努力維持和平的表象，最終還是換不到滿意的回應，最後她哭哭啼啼地對我說了好多句：「他當初說……」

太多女孩深陷「他」的諾言，深不可測，也不可撤。

「承諾」有三種，最完美的一種當然屬說者有意、聽者有心，共同成全美好的大結局。至於第二種，就是逼不得已而說出口的承諾。女孩總說：「那你答應我～」為了不引起後續的麻煩紛爭，男方只好勉強答應了，女生就會開始小心翼翼地把這份承諾當作愛情的支柱。

別傻了，這份口頭契約又沒留證據，當然男女主角的角色也可能隨時換人。

第三種諾言，有口無心自己講。相信大家都許過山盟海誓，無論是年紀小的時候脫口而出的玩笑話，或是遊戲人間的可笑話，「即使海枯石爛也絕不放手」，只是現在活在二十一世紀，沒有男人會說甚麼海枯石爛這類的老梗，換句時尚的就是：「一起走到最後。」但女孩們，在耳根癱軟的時候，妳們可曾想過最後是哪裡？人生的盡頭還是愛情的盡頭？而過程怎麼走？

不是說全世界的男人都是壞人，也許在某個角落還是會出現偶像劇般的情節，只是我們內心那些蕩漾的憧憬，就讓它成為最美好的嚮往，畢竟，人生總是難以活得如幻想一般空泛。

其實，承諾是愛情裡最有意義卻也是最沒有意義的東西，承諾來自沒有信心和缺乏安全感，待在他的身邊，應該是不需要任何承諾，但妳偏偏就是需要。與其傻傻等待承諾兌現的時機來踏實心中的虛浮，不如單純地、好好地相信妳的他。不要盲目追求承諾，那只會成為傷心的理由。

妳可以和他約定下午三點半見個面，但不要和他約定三十年後醒來還是要見到他的臉。