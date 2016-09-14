〈愛の相親事件簿〉心裡有洞 別人無法幫你補

2016-09-14

文／LAKIKI

LAKIKI的學弟B先生一步入三十五歲就積極地參與各種婚活，一改年輕人對於自由戀愛的執著，「我覺得長輩介紹或者婚姻介紹所介紹的對象會比自由戀愛更接近我想要的類型。」B先生一派輕鬆地說道。「你真的很特別耶，像你這麼年輕的人很少跟你有一樣的想法。」我讚許道。

B先生：「那是因為我有過切身之痛，我認為家庭背景差太多的兩個人，如果硬要結婚的話會衍生很多問題的。」

LAKIKI：「這大原則是沒錯的，但婚姻不就是兩個不同環境的人試圖在生活上磨合相處嗎？」

B先生：「學姐說得很對，但了解原生家庭的背景絕對是結婚前很重要的一部分。我曾經有過一個即將論及婚嫁的女友，真正談到婚事的細節時，才知道她原生家庭對她的影響不是普通的大。」

LAKIKI：「願聞其詳。」

B先生眼睛瞇成一條線：「這回憶對我來說已經好久遠了。她是我大學學妹，甜美可人，個性開朗隨和，我幾乎是第一眼看到她就愛上她了。」

LAKIKI：「聽你這麼說，她一定很搶手。」

B先生：「她的確是，她是那種人見人愛型的人，但那一切都只是表象，因為她很善於營造這種氛圍。後來我才深刻了解到，原來看起來美好的人事物，本質上未必都是那麼美好。」

LAKIKI：「看樣子你受傷很深！」

B先生：「我承認我是。我是真心愛她的，結果到決定要結婚時，她開始提出一堆令我無法接受的條件。她說她是在單親家庭長大，所以沒有安全感，希望我的薪水全額給她管，房子也要登記她的名字，並希望她的母親可以跟我們同住。」

LAKIKI：「你不能接受是嗎？」

B先生：「我可以給她母親生活費，但要共住實在很有挑戰性，尤其她母親是那麼地難搞。我尤其不能接受的是她要我所有的資產都要轉到她名下，我願意養她，但我要自己支配我的資產。」

LAKIKI：「你的想法很合理。」

B先生嘆了一口氣：「我跟她溝通過數十次，但她堅持如果我不願配合，她就不會跟我結婚。我認為她內心有個洞，再加上她母親一直灌輸她男人不是好東西、要人不如要錢。她內心的洞得靠她自己處理，我實在無能為力。」

LAKIKI：「同意！原生家庭所帶給個人的傷害，不是靠別人而是要靠自己修復，這過程也許會有點辛苦，但最後是值得的。」

B先生：「後來我輾轉聽說她嫁給了一個年紀大她很多的有錢男人，但那男人到處拈花惹草，她雖然擁有了金錢，卻活得不快樂。」

其實誰心裡沒有洞呢？只是洞或大或小而已。重點不在於洞的有無或是洞的大小，而是當我們發覺自己心裡有個永遠無法填補的空洞時，要如何面對它及去處理它，亦或者發現自己無法處理時，要適時地尋求外界的援助，我認為這麼做才有辦法讓人生愈過愈好，而不是陷入原生家庭所帶來的惡性迴圈中。