〈愛，不簡單〉轟轟烈烈的愛情

2016-09-14

文／汪狗

年輕的時候總是期盼能有場轟轟烈烈的戀愛，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。我很好奇，轟轟烈烈的愛情之所以會刻骨銘心，是因為它轟轟烈烈，還是只是因為失去的緣故。人們總是對錯過的人留戀不已，卻忘了好好珍惜眼前陪著自己的人，等到眼前的人成為錯過的人，再對他留戀不已，這樣的惡性循環似乎永無止盡。

每個愛情都有屬於它獨特的面貌，都有它幸福的樣子，我們是否不該去在意它是轟轟烈烈還是平平淡淡的呢？重要的是學會知足，懂得把眼前的人好好抓緊，而不是錯過之後才後悔莫及。要相信當下的自己選擇的人是最好的那個，至少當下必須有這樣的想法，不然還繼續跟他在一起幹嘛？儘管時間最後會告訴我們並不是那樣，但如果不曾確信，又怎麼可能跟一個不確定的人攜手共度一輩子呢？

我覺得最幸福的事情，就是能跟一個真心愛著的人手牽手走到人生的盡頭。無論途中有多少挫折失敗，兩個人的手還是緊緊牽著，從未放開過，那你已經是這世界最幸福的人了。有多少人願意看著你變老，跟著你變老呢？能夠找到彼此最適合的模式相處，並且願意一直這樣下去，又有多難得？

最轟轟烈烈的愛情，或許不是愛到死去活來、沒有你就會死的那種，而是兩個白髮蒼蒼的戀人，坐在庭院裡跟他們的孫子分享爺爺奶奶的年少輕狂，是如何一起走到現在的，這難道還不夠轟轟烈烈嗎？你把自己一輩子的時間，都賭在對方身上了啊！