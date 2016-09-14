〈愛情加油站〉不求人 不求你
2016-09-14
文／花豚子
整理房間時，找出了一根很舊的「不求人」。這是我婚後買的第一根「不求人」，也是我對於先生開始覺得心冷的一個重要的標記。
許多所謂的家庭關係的專家學者總是說，對於家庭、對於另一半不要計較付出。那我只能說，他們可能沒有聽過「寵豬舉灶，寵子不孝」這句諺語，我發現這句話也非常適用於夫妻之間。
當先生身體痠痛想要人幫他按摩的時候，我從不推辭，但是我撒著嬌想要他幫我抓抓背癢時，卻從沒得到他的正向回應，雖然這只是我們婚姻生活中的一個小插曲，但是在其他的事情上，他也是如此模式：他交代的事，我必須立刻完成，而我的拜託，卻每每被他刁難拖延駁回。我們生活的重心永遠是「他要如何」，所以當我終於瞭解，我的付出得到的永遠不是回饋，而是更多的索求時，再怎麼熱的心也會冷。而那時我也已經習慣了甚麼事情都自己解決，不用再麻煩他了。
後來，先生終於發現我們之間有些事情不對了，因為有一天，我居然對他說：「不！」從一開始被拒絕時的生氣，到後來他驚覺到他的情緒已經不再能夠影響我，他才示好地說要幫我抓抓背。這時我只冷冷地跟他說：「不必了。」揚揚手中的「不求人」，面無表情地告訴他：「我有它就夠了。」
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