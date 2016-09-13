〈戀愛怪談系列〉失戀要盡情
文／江鵝
我不知道自己是在哪個時間點，跨過那條與失戀者同悲的界線，成為一個嘴臉無情的旁觀者，有時候聽自己說出來的話，好像在苦主背上補刀。在終於經歷過生命中磨人心志的種種疲勞以後，不免覺得失戀相對來說根本是擺脫命運垃圾的好消息，年紀只是在蓄積這個理解的過程上，順道發生的事情，但有點年紀的好處是，那些來向我泣訴的朋友們，也就不至於太年輕而聽不出我話語裡的真實：
他不要我了。（真慘。）
我好想他喔。（那就想啊。）
我好難過喔。（自然的。）
我想寫信去罵他。（好，去罵他。）
這樣我不就像個瘋子？（像。）
他為甚麼不要我？（因為他壞，或蠢。）
難道我們曾經的快樂都是騙人的？
（當時是真的。）
我希望他跟我一樣慘！（祝他非常淒慘。）
他到底喜歡我嗎？（他是喜歡過你。）
我好痛苦怎麼辦？（去撞牆。）
撞牆就會好嗎？（就可以轉移疼痛位置。）
我好想死。（你撿的貓請自己養完。）
既然確診了是失戀，那就是連藏在椎間腱縫裡的尊嚴和情意，都已經化零為整提取完畢，痴心絕對都用盡了（還沒用盡的，請左轉出去抽「單戀」、「苦戀」、「消業障」、「點光明燈」的號碼牌），眼前的要務，是要把自己糊回去一個好好人――「好好人跟他在一起三年結果破成一攤碎片」那種，還沒有破掉以前的好好人。不是好人，失戀最不必做的就是好人。人家自會找到別的好人，這事輪不到你。
小時候我常生「粒仔」，皮膚上的一種小瘡，初期發作的時候，只是很小的一個紅點，像痘痘一樣，按壓起來痛得我鬼叫。大人給我貼一種「毒膏」，黑黑的像黏土，捏一小丁能夠覆蓋瘡面的大小，黏到隨意剪下的碎布上，再貼到我額頭，像迷你版本的狗皮膏藥，醜得不能見人。過兩天，「粒仔」浮出膿包，擠掉膿血，瘡就好了。
所以我主張，失戀時的憤恨哀苦必定要盡情。晚上躺在地上一邊哭一邊演馬景濤，叫那人去死；白天去公司開著電腦假裝在工作，其實在寫萬言論文闡明對方正是一個自私無情的惡人（寫完丟掉或寄給他）；把他送的一切瑣碎物件，當詐騙集團寄來的法院傳票一樣丟進垃圾桶；買一條貴得要死的項鍊來戴，好在整天想他之餘，有得想想信用卡賬單之類的其它事情；把自己的苦情鉅細靡遺提供給在副刊寫專欄的朋友，再要求稿費六四分帳並且被嗤笑拒絕。
悲憤到底，「盧小」到底，讓一切苦的毒的都浮上來，膿血流盡、爛瘡褪去，人就能慢慢糊回去了。之後那人自過著他在酷暑中永遠只能停到最遠一格車位的人生，而你在原來的世界，用你糊回去的那個形體，重新做一個好人或重新做好一個人。
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